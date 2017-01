Monterrey sin ofertas por Gargano

El presidente deportivo de los Rayados, Duilio Davino, fue claro en señalar que no hay ofertas por el uruguayo Walter Gargano y el portero ecuatoriano Alexander Domínguez.



Recalcó, en el caso de Gargano, quien no entraba en planes, que si no surge nada en este mes por él, deberá quedarse con el club y seguir peleando por un puesto.



"El plantel del Monterrey tiene 23 figuras y ahora le tocó a Walter no viajar, si no llega una oferta favorable para todos durante este mes Walter peleará un lugar como todos y decidirá el cuerpo técnico quién es el que juega o no, pero yo creo que ponerse hoy a pensar quien se quedó, si es bueno o malo, es riesgo que vamos a sumir", expresó Davino.



"Creemos que tener un plantel muy grande nos hace competencia interna y eso es favorable, para el club, pero también corremos el riesgo que el jugador que no esté pues no lo va a tomar de buena forma porque es normal, pero el trabajo nuestro es tratar que todos estén de la mejor manera y dispuestos a competir por un puesto".



El directivo recordó que en la planeación del torneo se consideró no contar con Gargano.



"Las decisiones no sólo la toma el cuerpo técnico, se toman en conjunto y se planea algo que sea lo mejor para el equipo, en su momento se planeó que Walter pudiera salir pero si no hay ninguna oferta favorable para todos Walter es un gran jugador y lo tendremos de vuelta como lo tenemos ahora", añadió.



Sobre el arranque del torneo, Davino expresó que hay detalles que corregir, y que siempre será mejor ajustar ganando, que con una derrota.



"En el partido de ayer muchas cosas que corregir, pero siempre corregir ganando, es importante acostumbrarnos a ganar. Parece que este tipo de partidos el torneo pasado quizá no sumábamos tres puntos, así es que tenemos que mejorar, pero arrancamos con el pie derecho".



Respecto al presidente del Puebla, Carlos López, quien criticó el arbitraje, consideró que hay que los jueces se pueden equivocar y deben entenderlo. En su opinión, en base a una toma que vio de la jugada del penal polémico sobre Rogelio Funes Mori, sí hubo un empujón.



El debut en casa ante Chivas, espera sea exitoso.



"El compromiso es partido a partido con el rival que sea, Chivas es un buen parámetro, es el primer partido de local, queremos iniciar bien así que imaginamos que sea un buen partido de futbol y podamos ganar", dijo.