Monterrey despide el año con noche de incendios

Monterrey, México.- El uso de cohetes para celebrar el Año Nuevo y aparentes cortocircuitos provocaron durante la noche de ayer y la madrugada de hoy una serie de incendios en distintas partes de la Ciudad.



Autos, viviendas e incluso una bodega abandonada fueron consumidos por el fuego.



Consume fuego automóvil

El incendio de un auto que fue consumido en su totalidad, movilizó a los distintos puestos de auxilio y rescate, en Santa Catarina.



El siniestro se reportó ayer a las 18:20 horas, sobre la calle Paseo de Chipinque, en la Colonia Visión de la Huasteca, informó Gilberto Almaguer, director de Protección Civil Municipal.



Explicó que una unidad de ellos acudió de primera respuesta para tratar de sofocar las llamas y luego lo controlaron y sofocaron elementos de Bomberos Nuevo León.



Dijo que el auto era un Nissan Tiida 2007, propiedad de Pedro López, y se desconocían las causas que ocasionaron el incendio.



Se incendia casa en Santa Catarina



Un incendio en un domicilio movilizó a rescatistas de Protección Civil de Santa Catarina, en la Colonia Visión de las Villas.



El siniestro fue reportado alrededor de la 1:30 horas, en una casa ubicada sobre la calle Golfo de Tehuantepec 414, de la mencionada colonia.



Aunque no se precisó cuáles fueron las causas del siniestro, trascendió que pudo haber sido por un cohete.



Los rescatistas utilizaron sus unidades contra incendios , por lo que en cuestión de minutos lograron controlar el siniestro y sofocar las llamas.



En el lugar no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.



Arde bodega abandonada



Un incendio en una bodega abandonada causado aparentemente por un cohete que lanzaron unos jóvenes movilizó a los puestos de auxilio, en la Colonia Rubén Jaramillo, en la zona centro de la Ciudad.



El siniestro fue reportado alrededor de las 00:15 horas, sobre la Privada Luis Quintanar, en su cruce con la calle Progreso.



Los primeros en llegar fueron uniformados de la Policía de Monterrey , quienes solicitaron el apoyo de rescatistas de Protección Civil Municipal.



Con cubetas y mangueras de que sacaron vecinos del sector, los policías y rescatistas pretendían sofocar las llamas, pero estas se propagaron muy rápido debido a que era pura basura.



Ante el temor de que se propagara a las casas, dos horas después, los policías solicitaron apoyo a el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, así como a rescatistas de Protección Civil del Estado.



"No sabemos por qué no pedían apoyo a Bomberos, si los policías ya tenían como dos horas y lo querían apagar con tinas", dijo uno de los vecinos.



Se incendia tractocamión

Un tractocamión fue consumido parcialmente por el fuego, por un aparente cortocircuito, en Guadalupe.



El siniestro se reportó a las 19:35 horas, en Cuauhtémoc y Privada Guadalupe, en el centro del municipio, donde no hubo lesionados.



Protección Civil de Guadalupe y Bomberos del municipio sofocaron las llamas en el tractocamión.