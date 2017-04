Con un 7 calificó el maestro Víctor Galiano Romero, la educación en Tamaulipas pero aclaró no es por culpa de los docentes.

Con 52 años como maestro, destaca que al menos en lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto el Modelo Educativo no va a funcionar.

“Todos hablan de iniciar en el 2018, pero los recursos van a ir a dar a los partidos políticos para las elecciones. El modelo educativo trata de acondicionar la mentalidad de los jóvenes y los niños para el nuevo sistema de producción, porque el que estábamos practicando era el de la revolución industrial y ahorita lo necesitan acondicionar para el siglo XXI”.

Comentó que inició su carrera en Sonora, para posteriormente continuar en Ciudad Mante y lleva ya 41 años en Reynosa.

- ¿Cuál educación era mejor, la que se impartía antes o la de ahora?

“Antes los grades educadores se preocupaban por los niños, hay muchas cosas buenas ahorita porque hay que actualizarnos en lo tecnológico”.

- ¿Qué calificación le da a la educación actual, del 1 al 10?

“Siete, pero no porque los profesores sean los culpables, ellos hacen todo lo que pueden y más los de preescolar y primaria”.

- ¿Dónde está el error?

“En la clase dominante, la política. Hace falta una verdadera democracia y libertad. Se está cerrando las oportunidades a los maestros para darle cabida a muchos profesionales que no han podido desarrollarse dentro de su área y se refugian dando clases, y no eligen a los verdaderos maestros que estudiaron para enseñar, no para producir alumnos”.