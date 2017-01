Miles marchan en la Ciudad de México en contra del gasolinazo

Desde el Ángel de la Independencia salió un contingente de unas mil personas rumbo al Zócalo en protesta por el gasolinazo .



El incremento del 24 por ciento al precio del combustible apenas es el pretexto para la movilización, pues el llamado general es que renuncie el Presidente Enrique Peña Nieto, que se vayan los corruptos, los partidos políticos y el mal gobierno.



Lo dicen las mantas y las pancartas: "Fuera Peña. No al gasolinazo ", "Renuncia Peña por corrupto e ineficaz", "Peña , la Nación te demanda: ¡Fuera!", "Reducción de diputados y senadores", "Basta de robos del gobierno a México", "Fuera políticos corruptos" o "Muera el mal gobierno".



Y lo refrendan los ciudadanos, amas de casa, estudiantes, danzantes, campesinos, investigadores universitarios, punketos y el sacerdote Alejandro Solalinde: "A este paso, Peña Nieto nos volverá esclavos de Donald Trump en nuestro propio territorio".



El religioso llamo a organizar un movimiento nacional para contrarrestar todos los males mexicanos, como la corrupción, la venta de los energéticos, el amiguísimo político y la falta respuesta digna a las amenazas de Donald Trump.



"Si Peña Nieto tuviera vergüenza ya hubiera renunciado, para que la sociedad civil refundará este País", afirmó Solalinde.



La concentración al pie del monumento a la Independencia inició desde las diez de la mañana, puesto que en las redes sociales circularon varios horarios de la cita, y a las once treinta ya había salido un grupo de 300 personas rumbo al zócalo, así que el contingente general tuvo que esperar otra horas más allá de lo planeado para reunir a más participantes.



En la espera, los ciudadanos cantaron el Himno Nacional media docena de veces, impulsados por las noticias que llegaban de que en varios estados también había manifestaciones y por los claxonazos de los automovilistas que circulaban por la glorieta.



"Este es el inicio de un movimiento nacional, de los mexicanos cansados por tanta corrupción, por tantos cheques que se dan ente políticos y tanto saqueo a erario público", expresó la investigadora universitaria Susana Thalía Pedroza.



Si salió la marcha después de la una de la tarde, desde el Ángel. "No caigamos en provocaciones, el gobierno está promoviendo que de hable de saqueos para minimizar la protesta social", decía un hombre con altavoz y entre consignas y tuits el contingente se enfiló por un carril de Paseo de la Reforma. "¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!". "¡No al gasolinazo ...!"



En tanto, ciudadanos que se reunieron esta mañana en el Zócalo de la Ciudad de México decidieron marchar hacia el Ángel de la Independencia desde este punto de la capital.



Unas mil personas marcharon por la calle 5 de mayo y posteriormente por Avenida Juárez para incorporarse a Paseo de la Reforma.



Otro grupo de ciudadanos resolvió quedarse en la plancha del Zócalo.



La decisión de ir al Ángel dividió a los manifestantes, algunos de los cuales propusieron convocar a esta marcha en días posteriores.



"¡Hoy, hoy, hoy!", exigió la mayoría.

Una vez en el Ángel, los manifestantes prevén dirigirse hacia Los Pinos.



"¡Yo protesto, no saqueo!", corean en la marcha. Otros entonan el Himno Nacional.



Previamente, en un mitin en la plancha del Zócalo, Gustavo Rodríguez Pons, líder de la organización Somos México, que convocó a la manifestación, planteó a los ciudadanos dejar de pagar impuestos.



En medio de aplausos, Rodríguez Pons propuso además dejar de comprar gasolina una vez a la semana.