"Yo creo en mi hijo, mi hijo no es un delincuente y seguramente así lo probará en su juicio”. Pepe Aguilar, cantante

Pepe Aguilar decidió hablar a través de sus redes sociales sobre la situación que enfrenta su hijo José Emiliano , detenido a mediados de marzo con cuatro personas de origen chino en la cajuela de su auto mientras intentaba cruzar la frontera con Estados Unidos. En su mensaje, el cantante quiso dejar claros varios puntos, entre ellos que “uno se equivoca en la vida” pero que cree firmemente en la inocencia de su hijo, quien dice, cuenta con el apoyo de la familia.

DICE NO AL ESCÁNDALO

Recalcó a la prensa que nunca se ha apoyado en el escándalo y que no comenzará a sacar provecho económico de una situación como ésta.

“No estoy ocultando nada, no sé nada, simplemente no voy a hablar de la vida de otro ser humano que es un hombre de 25 años de edad, que tiene sus responsabilidades y él sabrá lo que quiere o no quiere decir de su vida, yo no podría estar hablando de mi hijo y menos a los medios de comunicación”, aseveró.

Como padre de “este muchacho” con nacionalidad estadounidense que hoy se encuentra en problemas legales, Pepe Aguilar aseguró que estará apoyándolo incondicionalmente.

CREE EN SU INOCENCIA

“Creo en una sociedad que debe de regirse con leyes y que debe tener consecuencias, si uno falta a ellas definitivamente es una situación muy difícil, mi hijo es ciudadano americano, es mayor de edad y será juzgado en EU. Yo creo en mi hijo, mi hijo no es un delincuente y seguramente así lo probará en su juicio”, expresó.

Finalmente, el intérprete de “Por mujeres como tú” deseó que este episodio “penoso” que ha desembocado incluso en “memes” que el mismo Pepe considera “muy buenos” dejen un aprendizaje en su hijo mayor. El cantante se encontraba de viaje en Córdoba, España cuando Emiliano fue detenido el mes pasado. (SUN)