Miguel Yunes revela un prestanombres de Duarte

Se trata de Patricia Grajales, esposa de José Francisco García González, conocido en el estado como "Franky".



"Estaba a nombre de la esposa de Franky González García, alías 'El Franky'. Creo que se llama Patricia Grajales", dijo Yunes en entrevista a medios.



"Estaba a nombre de esta persona, un prestanombre; la teníamos detectada, procedimos a la expropiación. El prestanombres no acudió a aprovechar, a hacer uso de su derecho de audiencia, porque sabe perfectamente bien que los recursos con los que la casa fue adquirida son recursos sucios".

Indicó que su gobierno analiza otras propiedades que también podrían ser expropiadas.



"Les recuerdo que ya tenemos en propiedad El Faunito, una tercera parte del Rancho Las Mesas, un número importante de terrenos en Xalapa, un departamento grande aquí en la Isla del Amor, en Boca del Río, en la Torre Tajín", indicó.



"Un sinnúmero de bienes que hemos ido recuperando, que son ya mucho más de mil 200 millones de pesos".



Explicó que la propiedad de Tlacotalpan que fue expropiada, será utilizada para que niños y jóvenes puedan desarrollar alguna actividad de carácter artístico y cultural.



"Lo estamos viendo y, probablemente, esta semana yo vaya a Tlacotalpan a reunirme con el Presidente Municipal y a tomar posesión de la casa", comentó



"Es una casa que está en el Centro Histórico de un lugar que es Patrimonio Histórico de la Humanidad. No vamos a hacer avalúo porque no tiene caso; la casa no es para venderla, la casa es para aprovecharla, como lo dije el día de ayer, en actividades de tipo cultural".



Respecto al video difundido en donde se revela que la ex candidata de Morena por la Alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena, aceptaba dinero supuestamente para Andrés Manuel López Obrador, dijo que es un tema que debe ser investigado a fondo.



"Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es investigar a fondo; saber por qué un asunto que, creo que sucedió a principios de mes, apenas viene a salir el día de hoy y no se denunció oportunamente; y conocer realmente qué fue lo que pasó, porque no es simplemente decir 'yo no tengo nada que ver' y lavarse las manos", advirtió Yunes.



"Es un tema muy delicado, es un tema muy grave. La persona actuó en representación de alguien, según lo dice el propio video, y tendrán las autoridades que determinar si en este caso se cometió algún hecho ilícito y asumir la responsabilidad quien la tenga asumir".