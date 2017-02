Migrantes forman muro humano ahora en Tijuana

Tijuana, México.- Decenas de ciudadanos, asociaciones civiles y migrantes, participaron en el #muroHumanoMx frente a la valla que divide a México de Estados Unidos, como un acto simbólico de rechazo a las políticas de Donald Trump.



En el evento participaron migrantes mexicanos y haitianos, así como activistas y hasta el Presidente del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén.



El migrante Moisés Vázquez Soberanes, de 37 años, indicó que fue deportado en septiembre, pero que intentará cruzar de manera ilegal el número de veces que sea necesario.



"Allá está mi hija de 10 años y mi esposa, cometí un error de manejar y llevaba aliento alcohólico, pagué dos meses en prisión, pero no sabía que tenía que avisar a migración y fue como me expulsaron", apuntó.



"Estoy aquí (en el muro humano) para apoyar porque sé que hay muchas personas como yo, sufriendo de aquel lado", agregó.



Laura Díaz Soberanes, una de las organizadoras, indicó que no se trata de un acto de odio sino de generar actividades pacíficas.



"(Buscamos) Generar actos que promuevan paz, que se contrarreste ese odio", mencionó.



Hugo Castro, coordinador de la asociación Ángeles de la Frontera, indicó que México no debe tener doble moral, sino que debe tratar a los migrantes centroamericanos con el mismo respeto que pide.



"Nosotros tenemos un muro", expuso, "pero para los centroamericanos todo México es ahora un muro, entonces ya basta, basta de la doble moral".



Al acto también acudió la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del PRD, quien indicó qué hay que agradecerle a Donald Trump haber unido a México.



"Hasta cierto punto decirle 'gracias a Trump' porque este País también lo requería, porque la clase gobernante en este País se ha ido por lo más cómodo , en aras de una globalización ha entregado todo", dijo.