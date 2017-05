Migrantes cuentan con línea telefónica de apoyo

México.- Más de un centenar de migrantes retornados de Estados Unidos han recurrido al servicio de orientación telefónica que ofrece Centros de Integración Juvenil (CIJ), dado que la deportación puede ser una experiencia extremadamente estresante, con serias consecuencias en la salud mental.

La subdirectora de Consulta Externa de esa asociación civil no lucrativa incorporada al Sector Salud, Laura Soubran, explicó que la relevancia del programa es su oportunidad, pues si bien todos experimentamos algún momento depresivo, “aquí (en la deportación) estamos hablando de estados depresivos que pueden poner en riesgo la vida de una persona”.

Indicó que ante el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados unidos, la Secretaría de Salud convocó a varias instancias, entre ellos CIJ, para apoyar a los connacionales, por lo que el 15 de marzo pasado arrancó el programa en Mexicali y Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, Tamaulipas, y Nogales, Sonora.

Además, el CIJ cuenta con una red de atención conformada por 117 unidades distribuidas en todo el país para que los familiares se acerquen a ellos, con la certeza de que habrá una absoluta confidencialidad de lo que ahí expongan.

“Nuestro programa busca ser oportuno en el proceso de personas que están expuestas a una situación, que rompe con su equilibrio de vida y que genera un estado emocional que podría derivar en situaciones más graves de salud y que impide que la persona pueda desarrollar estrategias para enfrentar la crisis que vive”, explicó.

“Hay personas que nos han dicho que han pensado en quitarse la vida (…) que nos han referido que sienten culpa, que no se cuidaron, que no tomaron precauciones porque de ellas dependen sus familias, ya sea en México o los Estados Unidos. Entonces, son proveedores que ahorita no tienen nada y sienten culpa”, enfatizó la funcionaria.

Sourban Ortega indicó que a su arribo al país, los connacionales experimentan una pérdida, un duelo y “cuando hablamos de pérdida, estamos hablando de procesos de duelo” y este tiene diferentes momentos y etapas: como es la negación, el enojo, la tristeza, el llanto y finalmente la búsqueda de soluciones.

Además, experimentan experiencias traumáticas porque en la deportación hay violencia, crueldad, factores inhumanos que implican un abuso de poder, como el caso de un connacional que estuvo preso siete meses y recientemente fue deportado al país.

“Nos hemos estado encontrando con personas que no se pueden concentrar, con pensamiento desorganizado, con problemas de concentración, de habla” e incluso hay quienes dicen que se quitarán la vida, de ahí que una intervención oportuna por parte del Centro los ayuda a organizar pensamiento", expuso.

El solo hecho de que puedan hablar de su estado emocional y de que alguien los escuche, les permite organizar mejor sus pensamientos para poder tomar decisiones como podría ser, en principio, iniciar su proceso de adaptación a la nueva circunstancia de su vida, anotó.

La subdirectora de Consulta Externa de la asociación creada en 1969, indicó que hay varios connacionales que incluso han informado a los psicólogos que regresarán a Estados Unidos sin importar las implicaciones que de ello derive.

Refirió que como parte de sus programas de investigación y atención, Centros de Integración Juvenil ha estudiado el impacto de la migración en la salud mental y en el consumo de drogas.

“Debemos como sociedad corresponsabilizarnos (de la situación que enfrentan los migrantes )”, añadió, al recordar que la ayuda a los migrantes se otorga las veces que ellos así lo requieran e incluso, se les canaliza con los servicios de salud o algún servicio legal.

El programa de orientación telefónica y por WhatsApp para mexicanos migrantes que viven en Estados Unidos y para sus familias funciona de lunes a viernes de 8:00 a 22 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La línea es atendida por psicólogos especializados en intervención en crisis, a través de la los números 011 52 5552 12 12 12 y de la mensajería instantánea vía WhatsApp en los números telefónicos + 52 1 55 45 55 12 12, + 52 1 55 45 44 97 43, + 52 1 55 75 18 55 47 y + 52 1 55 43 91 61 90.

En el contexto de la migración, la estructura social de apoyo, la familia, los amigos y los conocidos se convierten en actores importantes desde el momento de partida, el trayecto hacia la frontera norte, el cruce y el lugar destino en Estados Unidos, anotó Laura Sourban.

Hizo hincapié en que la migración no afecta únicamente a la persona que migra, sino todo su entorno y, de manera muy especial, a la familia.