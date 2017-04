Migajas del Mundial 2026 para México

Aún no se define quién organizará el juego inaugural.



"Creo que con lo que hoy tenemos de acuerdo podemos ofrecerle a los mexicanos en México un gran Mundial, y a los mexicanos que están en Estados Unidos tendrá los otros 60 partidos para disfrutar", dijo el presidente de la FMF, Decio de María, en el One World Trade Center, en Nueva York.



En el evento estuvieron presentes también el dirigente de US Soccer, Sunil Gulati, y el de Canadá y actual presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani; fue moderado por el ex futbolista estadounidense Alexis Lalas.



En el torneo ya competirán 48 Selecciones.



El presidente de US Soccer, Sunil Gulati, dijo que a partir de los Cuartos de Final los partidos se disputarán en Estados Unidos.



"Se cumplen varios objetivos, el más importante que el futbol permite construir proyectos, sueños, emociones. Con este acuerdo que hoy firmaremos estamos poniendo al futbol en primer lugar, permitiéndole que a una región que hasta hoy casi somos medio billón entre los tres países", comentó Gulati.



"Este medio billón de hombres y mujeres estarán felices de recibir al resto del mundo, ofrecer una gran fiesta y validar que el futbol es emoción, un sueño, que puede construir cosas.



"Al final de los 48 equipos uno será campeón, pero lo que verdaderamente será campeón será la tesis de que el futbol puede construir, unir y que va a recibir en esta parte del mundo a todos los que quieran formar parte de esta gran fiesta. Los esperamos en México, Estados Unidos, y Canadá", dijo De María.



México buscará organizar su tercera Copa del Mundo, tras albergar la de 1970 y 1986.



Concacaf no recibe un Mundial desde Estados Unidos 1994, por lo que parte como favorito en la elección que se realizará en mayo de 2020.