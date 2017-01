MéxicoSinTortillas: Expresan su molestia ante el "Tortillazo"

Usuarios de Twitter crearon el hashtag "#MéxicoSinTortillas" para expresar su inconformidad ante el incremento al precio de la tortilla.

Otros aprovecharon para burlarse del tema.

A continuación algunos de los tuits destacados en la red social.

#MéxicoSinTortillas#MéxicoSinBuenGobierno#MéxicoSinPetróleo



A mi no me dueles México, a mí me preocupas y me ocupo