México se ha aprovechado de los Estados Unidos: Trump

Washington DC, Estados Unidos (27 enero 2017).- El Presidente Donald Trump dijo en un nuevo tuit que México se ha aprovechado de Estados Unidos demasiado tiempo y que el déficit comercial y la poca ayuda en la frontera débil deben cambiar ya.



" México se ha aprovechado de los Estados Unidos por tiempo suficiente. Los masivos déficits comerciales y poca ayuda en la frontera muy débil deben cambiar, AHORA!", tuiteó el Mandatario estadounidense.



Ayer, la crisis bilateral Estados Unidos- México subió de tono. Por la mañana, Trump dio prácticamente por cancelado su encuentro con el Presidente Enrique Peña, previsto para el 31 de enero.





Trump sorprendió incluso a la delegación mexicana encabezada por el Canciller Luis Videgaray, que estaba de visita oficial en Washington, cuando exigió por Twitter a México aceptar el pago del muro como condición.



Horas después, Peña confirmó la cancelación de su visita, también vía Twitter.



Ya por la tarde de ayer, Trump volvió a arremeter cuando exigió a México tratar de manera justa y con respeto a su país, y su Administración amagó con imponer un impuesto de 20 por ciento a las importaciones nacionales para financiar el muro.

