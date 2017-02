México no aceptará cuotas ni aranceles en la renegociación del TLC

Al participar en una conferencia en Toronto organizada por el Consejo Canadiense de las Américas, el funcionario previó que las negociaciones del TLC comiencen durante el verano.



Advirtió que cualquier negociación debe partir de la base de que el acuerdo ha sido y será una situación de ganar-ganar-ganar para todas las partes, y que de ninguna manera se aceptarán retrocesos.



"¿Qué tipo de cosas tienen que estar claras? Nada en el nuevo TLC debe ser un paso hacia atrás. Definitivamente no incluiremos medidas que desvanezcan el comercio, como cuotas o abrir la caja de Pandora de los aranceles, eso sería desastroso", afirmó.



Señaló que será fundamental desde el primer día de las negociaciones establecer claramente los objetivos de este proceso para dar estabilidad a los mercados y certidumbre.



Dijo que aunque éste no será fácil, Canadá y México pueden demostrar al mundo que están comprometidos con el libre comercio y con la integración global.



"Trabajar juntos en el TLC será la mejor estrategia a seguir", aseveró.



El Secretario recordó que durante el proceso de renegociación del Tratado se llevará a cabo una elección intermedia en EU en 2018, y una elección presidencial en México , por lo que debe haber certidumbre sobre las partes de éste que se van a tocar para modernizarlo y cuáles no.



En ese sentido, mencionó que el mensaje principal que se debe mandar es que habrá libre mercado y que no se tocarán los aranceles.



"Lo que no queremos es mandar señales de que esta región regresará a los años setenta y empezar a usar instrumentos de la era proteccionista que no pertenecen a este siglo", indicó.



Explicó que si la preocupación para Estados Unidos es el déficit comercial, es posible trabajar para nivelarlo.



"Pero hagámoslo incrementando el comercio, no reduciéndolo", propuso.