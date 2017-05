México espera iniciar pláticas formales sobre TLC

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que México buscará renegociar el tratado comercial bajo la premisa de "ganar, ganar, ganar", de lo contrario se levantará de la mesa.



Entrevistado en el marco del foro "Agenda Migrante: New Comienzos", a unos días de que el Senado estadounidense designara a Robert Lighthizer como jefe de Comercio Exterior, dijo: "ya se designó al negociador; ya no hay pretexto para que no manden esa carta".

"Ahora lo que procedería es la carta que enviaría el Ejecutivo, vía la Casa Blanca, al Congreso de los Estados Unidos, para que empiecen a contar los 90 días y que ellos deliberen qué es lo que quieren poner en la mesa y que es muy importante para nosotros, porque a partir de ahí ya nos sentaremos a negociar sobre bases concretas", precisó.



Conforme a las reglas de la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio del 2015, indicó que el gobierno de Trump debe notificar con 90 días de anticipación sobre el inicio de pláticas formales para renegociar el tratado comercial.



A pregunta expresa, destacó que México ha dejado claro a través del canciller Luis Videgaray, y del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que si no es conveniente la renegociación, "y si no es un 'win, win, win' -lo pongo en tercera dimensión porque también está Canadá-, México se levanta de la mesa, simple y sencillamente".



Sada Solana comentó que una negociación debe ser benéfica para todos y México "va tratando de que se reincorporen a la negociaciones elementos adicionales que no estaban presentes hace 25 años".



Entonces, es un proceso de modernización y, al mismo tiempo, es una negociación de la que "esperamos salir muy bien", enfatizó.