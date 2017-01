"México es 3 veces más barato que EU para Ford"

NOTICIAS RELACIONADAS Tiene pérdidas Ford de 200 millones por cancelar con México

Cd. de México .- El desarrollo de tecnología en México es tres veces más barato que hacerla en otros países como en Estados Unidos, Alemania o Australia, aseveró Marcos Pérez, director de Desarrollo de Producto de FordMéxico .



El directivo de la compañía estadounidense explicó que en México la empresa tiene alrededor de mil 400 ingenieros trabajando desde el diseño de los autos, que venden en todo el mundo, hasta el trabajo de ingeniería electrónica, tren motriz, entre otros.



"Si yo pongo a un ingeniero alemán a desarrollar software, puedo tener a tres ingenieros mexicanos por el mismo costo desarrollando software que va a ser tres veces mas rápido.



"Digamos que quieres desarrollar una app para que te genere mapas para ir de un punto 'A' a un punto 'B': si se lo encargas a oficinas de ingeniería de primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Australia, te va a salir caro, porque esa ingeniería cuesta básicamente tres veces más de lo que te cuesta la ingeniería en México o en la India. Ahí esta la oportunidad en esta industria", dijo el ejecutivo de FordMéxico tras su participación en el foro México Disruptivo.



Pérez afirmó que al ser una empresa global, Ford tiene intereses en todo el planeta.



Indicó que lo que la empresa arma en México no sólo lo exporta a un solo país.



"Ford es una empresa global, tenemos intereses en todo el planeta, no en un solo país, y como tal, tenemos muchas opciones para tomar ventaja a escala global. Por ponerte un ejemplo, nosotros exportamos a otros países, no nada más a uno, México tiene tratados de libre comercio con 41 países por lo menos, hacemos ingeniería para todo el mundo, entonces hay mucha carnita hacia dónde ver", añadió el ejecutivo.



Sin embargo, también aceptó que al ser una empresa global, deben analizar lo que ocurre en el mundo y mantener un equilibrio entre demanda y producción.