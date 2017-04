México, de los más conectados a Facebook y Whatsapp

Más de la mitad de los latinoamericanos que apenas tienen acceso a los bienes básicos, están conectados a las redes sociales.



Así se desprende de un estudio elaborado para El PAÍS por el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), dependiente del BID, y la Corporación Latinobarómetro.



La penetración de las nuevas tecnologías en la región camina más rápido que la inclusión social y la igualdad. Y Paraguay, Costa Rica, Uruguay y México son los países de Latinoamérica donde más se usan las redes sociales.



"Si bien existe una brecha de uso significativa -entre 10 y 15 puntos- entre quienes declaran problemas sociales y quienes no, existe un alto porcentaje de personas que, aún en situación de vulnerabilidad, usa redes sociales", apunta el informe.



El 57 por ciento de los participantes en la encuesta -más de 20 mil ciudadanos de 18 países de la región- que reconoció haber carecido durante el último año de suficiente comida para alimentarse a veces o seguido dispone de Facebook, Whatsapp o Youtube.



El porcentaje de usuarios de redes sociales sin acceso a agua potable alcanza el 51 por ciento.



La última década de bonanza económica y precios altos de las materias primas ha propiciado una ligera reducción de la pobreza en la región.



Aun así, el 28 por ciento de los latinoamericanos viven en la exclusión según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



En ese mismo periodo, el número de usuarios de internet se multiplicó por tres de acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Pasó del 17 por ciento en 2005 al 53 por ciento en 2015. Aún lejos en todo caso de países desarrollados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde se registran tasas de alrededor del 82 por ciento.



El perfil del usuario latinoamericano coincide con el internauta medio.



"Se observa en general una mayor utilización a menor edad, mayor nivel educativo y socioeconómico", confirma el informe del BID.



Por ejemplo, el 81 por ciento de los menores de 24 años están conectados a Facebook. Mientras que sólo el 10 por ciento de los mayores de 65 es usuario, y aún menos de Twitter (2 por ciento) o Instagram (1 por ciento).



Las herramientas más utilizadas son Facebook y Whatsapp , con un seguimiento por encima del 50 por ciento. Youtube es usada por 3 de cada 10 latinoamericanos. Le sigue Instagram (14 por ciento), Twitter (13 por ciento) y Snapchat (5 por ciento). El 35 por ciento de los latinoamericanos no usa ninguna red social.



Paraguay lidera sorprendentemente la clasificación como el país latinoamericano donde más se usan las redes sociales.



En términos relativos -número de usuarios por población total- el acceso a las nuevas tecnologías alcanza el 83 por ciento.



Paraguay, pese a ser uno de los países que ha registrado un mayor descenso de la pobreza en los últimos años -del 49 al 40 por ciento- sigue colocada como una de las naciones más atrasadas de la región.



En penetración de redes sociales, los siguientes puestos en la lista son para Costa Rica (78 por ciento), Uruguay (74 por ciento) y México (73 por ciento). Y muy lejos aparecen Chile (69 por ciento), Colombia (68 por ciento) o Brasil (63 por ciento), algunos de los países latinoamericanos más prósperos.



Otra de las variables que recoge el estudio es la relación entre el uso de redes sociales y una cierta predisposición liberal.



"Quienes utilizan redes sociales presentan posturas más favorables a la integración económica. El 81 por ciento contra el 70 por ciento de aquellos que no las utilizan", apunta el informe.