México debe anticipar negociaciones con Trump: Jorge Flores Kelly

En entrevista Flores Kelly planteó que México debe prever negociaciones con esquemas como intercambiar la legalización de los dreamers por cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que, advirtió, sería muy disruptivo.



"Imaginemos que Trump tuitea que México no a ce pta negociar el TLC aun cuando le ofreció green cards para sus indocumentados", ejemplificó.



México, indicó, sigue esperando una negociación tradicional, de toma y daca, en la que EU pide a México una cosa, y México da algo a cambio, lo que hubiera su ce dido con Hillary Clinton, una situación de ganar-ganar.



Sin embargo, advirtió, por su perfil y ante ce dentes, Trump está muy enfocado en el tema de negociar de manera agresiva.



"Una negociación fuera de la caja podría ser algo que nos sacara de balan ce si no estamos preparados. Algo que podría ser es una negociación que nos diga 'yo quiero tal cosa', a cambio de algo bastante simbólico, pero no una ganancia real", alertó.



Para contraatacar este estilo, consideró, se debe responder también "fuera de la caja"; por ejemplo, en temas de cooperación en materia migratoria, de seguridad fronteriza o de la relación con China.



"México podría estar listo para una negociación más balan ce ada, tenemos muchas palancas como vecino que no estamos usando o que pareciera que no estaríamos dispuestos a utilizar en una negociación.

"Pero si nos la voltean y nos ponen contra la pared, creo que debemos estar preparados. Para mí una de las preocupaciones es si tenemos ese es ce nario previsto o todo lo vamos a manejar de una manera muy tradicional", insistió.



Por los nombramientos que ha hecho en su Gabinete, advirtió, se prevé que las negociaciones de Trump no sean tradicionales, y muestra de ello fue el encuentro con Carlos Slim.



Hasta el momento, cuestionó, México no ha cambiado su nivel de respuesta, por ejemplo, luego de que Ford anunciara el retiro de su inversión en San Luis Potosí.



"Cuando entras a una negociación y no estás claro en el poder que tienes al entrar, estás automáticamente en desventaja. Me da la impresión que ya esto nos está poniendo un poco contra la pared.



"En una negociación, todo está abierto, es un juego de poder, ver quién pone las cosas de mejor manera. Ahí es donde está la preocupación, de qué tan dispuestos estemos a responder", señaló.