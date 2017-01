Mexicanos que viven en EU temen persecución

'No me gustaría volver'

'Los güeros saben quién trae papeles'

'Algunos nos vamos a tener que ir'

La incertidumbre reina desde el 8 de noviembre en la casa de María Ávila, quien migró ahace 20 años."Ahorita estamos bien confundidos. Sí sabemos que nos viene algo muy difícil. No sabemos qué vaya a pasar con nosotros, no sabemos qué reglas vaya a poner él (el Presidente electo)", expone la mujer, quien trabaja en aseo doméstico.Asegura que ha sufrido discriminación de diversas maneras: Desde no recibir el pago de su salario, porque su patrón se enteró que era indocumentada, o cuando acudió al supermercado y una mujer norteamericana pidió al gerente que la obligara a pasar por otra caja y no a un lado de ella."Va a aumentar bastante (el racismo), porque mucha gente que apoyó a Trump se va a sentir con el derecho de hacerlo", afirma.Su caso es similar al de Beatriz Jáquez, quien llegó ahace 10 años, para darle una mejor calidad de vida a su familia."Tenemos temor de que va a haber más racismo, va a haber más separación de familias", lamenta la mujer de 41 años, quien vende comida para mantenerse."Saben que uno aquí es indocumentado y, pues, te amenazan con echarte a Migración o no pagarte, o de decir dónde vives, quién es tu familia".Aunque es residente legal en, Ramiro Escobar, un mexicano de 50 años, tiene incertidumbre ante la llegada de Trump.Aun con la residencia, el padre de tres hijos, todos nacidos en, dice que se regresaría a su casa de Ciudad Juárez si hubiera una disposición del nuevo Gobierno."Afortunadamente, yo tengo a dónde llegar allá a México, pero sería muy difícil volver a empezar. No me gustaría volver a mi país en las condiciones que está", señala.Sobre la discriminación, asegura que es más notoria con las mismas personas de origen hispano."Son duros, quizá por la competencia, porque aquí hay que trabajar, y hay que trabajar duro".Para Carlos Marentes, director del Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, el racismo no es nuevo en, aunque sí podría empeorar."Sabemos que en este país continúa vivo el racismo, no es cierto que vivimos en una sociedad abierta de diversidad, de respeto, tolerancia, no es cierto eso. Trump le vino a enseñar al mundo lo que es verdaderamente", señala en entrevista.El activista alerta que el caso de los trabajadores agrícolas (unos 4.2 millones) es todavía más grave en este escenario, ya que hay una ausencia total de protección."No tenemos la protección de la sociedad, no hay ninguna institución, ni siquiera los Consulados mexicanos. Los trabajadores agrícolas viven en una exclusión total. Los güeros saben quién tiene papeles y quién no. Aquí, en esta ofensiva antiinmigrante, vamos todos ahí parejos", indica."Aquí por ejemplo, si se desatara una cacería en las comunidades ¿qué iría a pasar?. Aquí, en El Paso, somos casi el 80 por ciento de la población", plantea."Naturalmente, el que tiene documentos, a lo mejor va a tener más posibilidades de defenderse, pero el hostigamiento va a ser parejo. Muchas personas dicen que ya se viene el racismo, ya se vienen las deportaciones, pero, pues, esto lo hemos estado viviendo durante mucho tiempo".Jesús Sánchez, de 62 años, trabajador agrícola con residencia legal en, dice estar preocupado."Todos queríamos que ganara la mujer (Hillary Clinton), pero desgraciadamente no ganó", relata.Dylan Corbett, presidente del Instituto Fronterizo Esperanza (Hope Border Institute), reconoce que el triunfo de Trump sí ha traído miedo entre la comunidad migrante."Durante su campaña tuvo una plataforma xenofóbica, de miedo, de demonización de los migrantes, de los mexicanos, de los musulmanes, entonces, el hecho de que haya ganado nos preocupa mucho, porque como Presidente tiene los recursos para empezar su primer día a implementar políticas y programas que pueden dañar la comunidad", alerta.Sin embargo, recuerda que las deportaciones se incrementaron desde antes.Durante la administración del Presidentese ha deportado a más de 2 millones de personas, priorizando a aquellos que cruzaron la frontera recientemente o que cuentan con un expediente criminal."Pero Trump podría cambiar las prioridades y empezar a deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en", indica."La comunidad indocumentada es la que vive con mayor miedo. Niños tienen miedo de volver a la casa y no encontrar a sus papás. O sea, eso de por sí ya se vive con un Presidente demócrata, imagínense con un Presidente Trump", agrega.



Mayra Ríos, gerente y propietaria del restaurante La Doña, en el barrio Logan, en San Diego, cuenta que votó por Donald Trump porque él está en contra del aborto.



Con 36 años en Estados Unidos , la mujer asegura que con las administraciones de los demócratas, sobre todo la de Barack Obama, los impuestos para las pequeñas empresas aumentaron y ella misma se vio impactada por estas medidas fiscales.



Además, reprocha, como nunca aumentaron las deportaciones.



"Yo leo la biblia y ahí dice que hay que respetar la vida, y ella (la demócrata Hillary Clinton) es una asesina, porque está a favor del aborto. Yo creo que la gente está engañada, por eso voté por Trump", reitera.



Sobre los comentarios racistas y misóginos del Presidente electo de EU, la empresaria, originaria de Colima, justifica que "del dicho al hecho hay mucho trecho".

"Los demócratas sólo fomentan que la gente sea bien floja. Y yo creo que él (Trump) quiere poner orden. Si uno tiene papeles, y demuestra que ha sido trabajador, no nos hará nada".



El octagenario Rafael Lugo Riojas, quien se dedica a vender plantas de menta y rosales, entre otras, también en el barrio Logan, considera que Donald Trump sólo trajo división, incertidumbre, odio y racismo a las comunidades.



"Ojalá me equivoque, pero yo creo que este señor va a fomentar a grupos como el Ku klux klan. Ya durante la campaña hubo serias situaciones, más ahora que sea Presidente", asevera.



"No sólo dividió a comunidades, sino a familias, a hermanos; nadie irá al campo (por temor a ser deportados) y los estadounidenses no harán ese trabajo que nosotros los latinos hacemos, yo estoy muy triste por el panorama", platica el hombre originario de Tepic, Nayarit, quien llegó a EU en 1998.



"Yo nunca voy a simpatizar con alguien que es capaz de hacer una guerra. Yo creo que con él resurgirán los conflictos. Algunos nos vamos a tener que ir, porque se va a reavivar el odio", lamenta.