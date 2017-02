Mexicanos no deben temer perder la visa: McAllen

Reynosa, México.- Los mexicanos no deben tener temor de perder la visa , pues las autoridades consulares estadounidenses han aclarado que ese tipo de informaciones son infundadas, señaló Rafael García, vicepresidente del Departamento Desarrollo Económico de McAllen , Texas.



Tras atestiguar la toma de protesta de los comités de Index-Reynosa, García dijo estar enterado que hay gente de Monterrey y Reynosa que tienen temor cruzar a Estados Unidos por el arribo de un nuevo presidente a Estados Unidos, Donald Trump.



"No tengan miedo, no les va a pasar nada. Pueden venir a McAllen , a San Antonio con sus visa s, mientras hagan todo legal no habrá problema", sostuvo.



García observó que las redes sociales han contribuido en generar desinformación y ahuyentar a la gente mexicana de McAllen y sitios turísticos de Texas y Estados Unidos.



"Lo malo es que si sale en la prensa y los medios, las redes sociales, en Twitter, eso lo toman como hechos, pero en realidad son opiniones, hay que esperar que es real, esperar información real", apuntó.



El dirigente empresarial enfatizó que en Texas y Estados Unidos nadie está pensando en frenar el paso de mexicanos que buscan hacer compras y negocios legales.



"No creo que los gobiernos estatales ahorita en Estados Unidos estén parando el tráfico", dijo, "mucha gente dice que si cruza o no, y tiene algo de temor que les quiten la visa , eso no es cierto, es importante reconocer eso, fue una mala información que salió", apuntó.



García rechazó que haya boicot de los mexicanos al comercio estadounidense y recalcó que en enero y febrero son temporadas bajas de ventas, además que la paridad peso-dólar si está afectando el poder de compra de los mexicanos.



En la toma de protesta de los nuevos comités de Index Reynosa, el presidente de la organización Enrique Castro dio posesión a Salvador Domínguez como presidente del Comité de Comercio Exterior, a Marcilio de la Garza, en Relaciones Industriales; a Tábata Cardona, en Medio Ambiente, Salud y Seguridad; a Juan Medina, en Finanzas y José Beltrán en el comité de Sistemas Computacionales.