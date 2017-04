Mexicanos en EU ya no son más de la mitad de inmigrantes

De acuerdo con cálculos preliminares basados en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos , el Pew Research Center estimó que el total de inmigrantes indocumentados sumó 11.3 millones.

De estos, son mexicanos a penas 5.6 millones, lo que equivale a sólo el 50 por ciento de los inmigrantes indocumentados.



Con ello, aunque los mexicanos siguen siendo el grupo de inmigrantes indocumentados mayoritario, ya no representan más de la mitad del total de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos .



El número de indocumentados de Centroamérica y Asia, en tanto, está creciendo, según el centro



"Por mucho tiempo, los mexicanos han sido el grupo de origen más grande entre los inmigrantes no autorizados, y el grupo mayoritario por al menos una década-, pero sus números se han reducido desde 2007", dijo el Pew Research Center en una nota de investigación al dar a conocer sus cálculos hoy.



De acuerdo con el centro de investigación no partidista, el total de mexicanos entre la población indocumentada alcanzó su número más alto previo a la Gran Recesión, en 2007, cuando los mexicanos sumaron 6.9 millones, el 57 por ciento de los indocumentados.



En 2014, los mexicanos indocumentados sumaron 5.8 millones (52 por ciento del total); en 2015, bajaron a 5.6 millones (51 por ciento del total), y en 2016, según el cálculo preliminar del Pew, el número se mantuvo igual, pero su equivalencia porcentual bajó al 50 por ciento del total, con lo que fue la primera vez desde 2005 que los mexicanos no representaron por lo menos el 51 por ciento.



Mientras que el número de inmigrantes mexicanos ha bajado, el número de inmigrantes no autorizados de otras partes del mundo ha aumentado.



Según el estimado, el número de inmigrantes indocumentados de otros países que no son México bajó de 5.3 millones en 2007 a 5 millones en 2009, pero creció después de eso, y alcanzó los 5.4 millones en 2015 y los 5.7 millones en 2016.



En su nota de investigación, el Pew Research Center advirtió que estos son datos preliminares basados en datos del Censo recolectados en 2016 y que no incluyen ningún efecto de los cambios en las políticas de control migratorio con la llegada del Presidente Donald Trump este año.