Mexicanos “confundidos” ante retiro de visa para visitar Canadá

El 1 de diciembre de 2016, Canadá eliminó la visa para los mexicanos que deseen visitar este país del norte, aunque deben cubrir otros requisitos.

Luego de esta medida, tanto en redes sociales como con amigos, decenas de mexicanos mostraron su interés por visitar Canadá , ya sea que viajen desde México o desde Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades.

La exigencia migratoria canadiense sigue siendo una barrera para una estancia prolongada. Los procesos de permiso laboral toman tiempo y dependen de que una empresa canadiense decida hacer el trámite.

Incluso para los inmigrantes calificados y que estudiaron en Canadá , el sistema Express Entry es un “volado” para los más preparados, por lo que ahora ya no es tan fácil y automático ser estudiante internacional dos años y luego convertirse en residente permanente.

Temerosos de que se incremente el número de solicitudes de refugio y que el gobierno canadiense imponga la visa de nuevo, algunos mexicanos recomiendan a los connacionales emigrar de manera legal y ser respetuosos de la leyes canadienses.

Santiago Santana escribió en el sitio de Facebook Mexicanos en Toronto: “Fui a la universidad por 5 años, estudie inglés 2 años, he trabajado duro por migrar a Canadá , he gastado cientos de dólares en migración (traducciones, equivalencia de estudios, asesorías migratorias) para hacer todo de la manera correcta”.

“Y ver mensajes aquí (en Facebook) de personas estimulando la migración ilegal es supertriste. Hagan las cosas bien para venir a Canadá ”, llamó Santana.

En muchos casos no es que los mexicanos quieran ser indocumentados, sino que no cumplen con los requisitos para un permiso de trabajo ni dinero para realizar estudios de postgrado.

Blanca Cruz, quien fue atendida hace ocho años por el Centro de Refugiados FCJ y que ahora trabaja como consejera, contó a Notimex que ha visto diferentes casos de personas que viven violencia en su país, son víctimas de narcotraficantes, trata de personas, o a quienes les empezaron a cobrar “la cuota”.

Contó que también ha atendido a mexicanos que residen en Toronto, se quedaron “sin papeles”, y tratan de resolver su situación, que no cambia ahora que quitaron la visa.

“El mexicano tiene derecho a buscar nuevas oportunidades. Algunos están bien preparados y pueden solicitar un permiso de trabajo, pero otros no y quieren venir porque en su país hay mujer y niños esperando por manutención”, dijo Cruz, originaria del estado mexicano de Hidalgo.

El centro de Refugiados FCJ evalúa si el inmigrante es candidato al refugio. Algunas mujeres llegan huyendo de situaciones de violencia doméstica.

“Hace unas semanas se ganó el caso de una mexicana, de 15 años, que estuvo secuestrada por cinco años”, indicó Cruz.

La joven “fue violentada y tuvo un hijo, hasta que logró escaparse. Aquí vino pidiendo protección”, señaló Cruz, para quien cualquier persona que viene huyendo de una situación de violencia tiene derecho a que se le dé protección.

Respecto a comentarios de mexicanos que critican a quienes quieren migrar y quedarse como indocumentados, la consejera afirmó: “Estamos siendo el verdugo de alguien que ni siquiera conocemos. Si nos ponen la visa otra vez aprenderemos, pero hay gente que no tiene opciones”.

Aunque detalló que pedir refugio implica sostener el caso ante los jueces de migración, a veces los hijos deben esperar hasta tres meses para que se les permita ir a la escuela, por lo que es un proceso “muy desgastante”.

Si los casos no son candidatos a asilo, el centro FCJ prepara un plan de retorno para los inmigrantes.

“Tuvimos el caso de una familia mexicana que dijo ‘esto es demasiado, preferimos regresarnos'. Me llamaron y me dijeron que fue la mejor decisión”, citó Cruz como ejemplo.

El coordinador del sitio en Facebook Mexicanos en Toronto, Roberto Mestizo, que ha recibido muchas consultas de mexicanos fuera de Canadá sobre cómo inmigrar, dijo a Notimex que muchos hacen énfasis en la vía legal y evitar el refugio como opción.

“Cuando llegué a Canadá , aplicar por el refugio era la primera opción de muchos y pienso que la desinformación nos llevó a la imposición de la visa”, indicó.

“Espero que la llegada de más paisanos (mexicanos) sea para bien y aporte mucho a este país ( Canadá ), ya que los mexicanos somos muy trabajadores. Ojalá que se abran muchas ofertas de trabajo y un gran número de familias alcancen el ‘sueño canadiense'”, indicó.

El grupo de “Mexicanos en Toronto” se creó hace nueve años para unir a la comunidad mexicana y hacer más fácil el asentamiento de los recién llegados.

Marcela Chein, presidenta de Exatec Ontario y quien está en vías de obtener su residencia, señaló que en redes sociales se observa que los mexicanos están “desinformados o confundidos”, ya que creen que la no visa es venir a establecerse en Canadá .

Detalló que su asociación realiza “webinars” (seminarios impartidos en internet) gratuitos sobre las diferentes vías para migrar hacia Canadá .

“De esta forma contribuimos con nuestros connacionales dando información de primera mano, con experiencias personales o grupales para que tomen una decisión más sabia”, expuso.

“Si me preguntaran sobre la ilegalidad como opción, yo digo no porque si por la parte legal es costosa y larga, en la ilegalidad no me imagino”, indicó la contadora pública y asesora laboral para estudiantes.

Chein dijo que todos lo días la contactan dos o tres mexicanos que buscan quién los emplee. El 28 de septiembre impartieron el ‘webinar' sobre “Cómo conseguir trabajo en Canadá ”, el cual tiene más de 20 mil vistas en YouTube.

Estimó que en este 2017 habrá más visitantes a Canadá , que quizá los mueva su gusto por vivir en este país norteamericano y presenten su solicitud de residencia.

“Los invito a que investiguen, a que busquen la información de los expertos, en lugares veraces y que no se dejen llevar por la opinión en redes sociales”, llamó.

Juan Salvador Navarro Estrada, director de CMX Partnerships, en Vancouver, resumió su opinión sobre esta dualidad, al afirmar que respeta la libre decisión de los mexicanos para actuar y decidir lo mejor para ellos y sus familias.

Sin importar “si las razones son profesionales, por falta de oportunidades donde viven, por temor a permanecer en Estados Unidos o, simplemente, por emprender nuevos retos y buscar nuevos horizontes, los apoyo y me solidarizo, pero los invito a que planeen su transición, según las leyes canadienses”, reiteró.

El empresario, investigador y fundador de la Red de Talentos Mexicanos en Columbia Británica exhortó a los mexicanos que ya viven en Canadá a solidarizarse con los connacionales brindándoles consejos de cómo emigrar por la vía legal.

Los entrevistados coincidieron en que los mexicanos trabajan mucho y muy duro en cualquier nivel. “Nuestra mano de obra es muy valiosa”, dijeron.

Los expertos consultados advirtieron que si los mexicanos deciden viajar a Canadá y consiguen un trabajo, qué bien, pero si lo hacen por la vía ilegal no tendrá beneficios como el servicio de salud gratuito (OHIP).

Además, a los indocumentados les pagan sueldos bajos y siempre vivirán bajo la amenaza de que sean deportados y no puedan regresar a territorio canadiense.

“Los mexicanos en Canadá estamos prosperando y poniendo el nombre de México en alto. Si los nuevos migrantes no cumplen con las reglas y requisitos que el país pide, eso nos afectaría a todos y, tal vez, nos impondrían la visa de nuevo”, declaró Chein.

La consejera Cruz afirmó que “todos tenemos derecho a buscar una vida mejor, pero quienes piensen venir a probar un refugio, el precio físico y emocional es muy alto. Hay que aceptar que no todos cumplimos con las características que Canadá le da a una solicitud de refugio”.