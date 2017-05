Mexicano gana en Canadá oro por proyecto con orina

Ciudad de México.- El estudiante mexiquense Víctor Reynoso Martínez ganó recientemente una medalla de oro en la categoría de innovación tecnológica en el Canada-Wide Science Festival.

El joven de 15 años fue galardonado por su proyecto Pastillas fertiorin, el cual consiste en un fertilizante sólido de lenta liberación hecho a base de la orina humana, explicó Reynoso Martínez.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, señaló que su trabajo compitió contra más de 50 proyectos de jóvenes de varios países como Canadá, Turquía y Australia, entre otros.

La idea de hacer esta innovación surgió porque cerca de su casa hay una parcela de papa y un día vio que los dueños la regaban con aguas residuales y abonaban la tierra con excremento de animales.

“Dije 'guácala', yo no me comería eso. Entonces empecé a investigar con qué más se podría regar y encontré que la orina tenía un gran poder fertilizante y también vi que se podían hacer pastillas fertilizantes a base de algo y decidí que serían de orina humana”.

Estas pastillas solo están conformadas por cinco por ciento de orina, manifestó el joven que cursa su preparatoria en el Colegio Jean Piaget, ubicado en Tultitlán, Estado de México.

Explicó que la pastilla que desarrolló “suelta sus elementos químicos como son el nitrógeno, fósforo y potasio cada vez que la planta lo necesite, una pastilla puede ser suficiente hasta por seis meses”.

Abundó que esta tableta ya la probó en cultivos de papa, haba y frijol que hay en la preparatoria en que estudia y los resultados fueron buenos.

Resaltó que actualmente el kilo de fertilizante cuesta entre 150 y 200 pesos, mientras que el kilo de su producto tiene un costo de aproximadamente 15 pesos. “La idea es que sea un producto que esté al alcance de toda la gente”.

Respecto a su experiencia de participar en este evento y presentar su trabajo con estudiantes de otros países, Víctor Reynoso Martínez destacó que fue muy aleccionadora.

“Pensaba que sería más sencillo, estuvo muy reñida la competencia, presentaron muchos proyectos muy interesantes (…) Algunas de las grandes lecciones que me dejó es que no me tengo que confiar, hay que aspirar a lo grande y siempre luchar por algo más”.

Manifestó que viajar a Canadá le encantó porque le permitió conocer otra cultura, pero también sirvió para valorar aún más todas las riquezas sociales, culturales, científicas y tecnológicas que hay en México.

“Canadá está en otro nivel, pero México no está lejos de eso; en México también hay calidad para alcanzar y rebasar a Canadá y cualquier país que se proponga, solo hay que ponernos a trabajar en equipo por un mismo objetivo”.

Mencionó que a sus 15 años no es el primer reconocimiento internacional que gana por un proyecto de innovación. En 2012, cuando tenía solo 11 años obtuvo su primer reconocimiento en ExpoCiencias Internacional para América Latina, realizado en Paraguay.

En esa ocasión fue galardonado con el trabajo Una Navidad sin niños quemados, el cual es un retardante de fuego hecho a base de sales de fosfato que se puede aplicar a la ropa para que no se incendie.

Esta idea surgió porque hacía un par de años hubo un incendio cerca de su casa provocado por las luces navideñas. Dicho incendio se propagó rápidamente porque la mayoría de casas de esa zona son de cartón y murieron muchos niños.

“Después de esta tragedia dije 'no podemos esperar a que vuelva a pasar un caso como este, tengo que hacer algo', y me puse a trabajar en este retardante de fuego para aplicarlo a la ropa�.

Después desarrolló el proyecto Nopalli tlacehuiloni, el cual consistió en crear una pintura antifuego hecha a base de la baba de nopal, se trata de un retardante de fuego que se aplica directamente en las paredes.

“La idea con este proyecto era que al mismo tiempo de que la gente embellece sus casas, también pueda protegerlas contra el fuego”, explicó el joven, quien el próximo año participará en la Feria de Ciencias INTEL ECO 2017, que se realizará en Kiev, Ucrania.

Asimismo, Víctor Reynoso Martínez ha desarrollado otros dos proyectos innovadores con los cuales ha participado en diversas ferias de ciencia y tecnología en el país, se trata de los trabajos Cable de fibra óptica eléctrico y datos antirroedores enchilado y El cigarro mata a las personas y las colillas a nuestro planeta.

Destacó que antes de 2012, es decir, antes de que comenzara a participar en eventos de ciencia, soñaba con ser marino y trabajar muy duro por su país y ahora sigue con esa idea pero desde la trinchera científica.

