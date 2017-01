Meterán en orden a cafres invasores; Anuncian operativo en centros comerciales

Ante la insistencia de algunos conductores de no respetar los espacios destinados para conductores discapacitados en los estacionamientos de centros comerciales , las autoridades viales realizarán conjuntamente con elementos de la Policía Federal operativo s en los 12 complejos comerciales de la ciudad.



Recientemente la Dirección de Tránsito y Vialidad realizó una reunión de trabajo con representantes de los centros comerciales , para promover el respeto de los derechos de conductores discapacitados.

Los encargados de llevar a cabo dichas acciones serían los guardias de seguridad de los centros comerciales , quienes vigilarían que los cajones de estacionamiento para conductores discapacitados realmente fueran ocupados por éstos, y no por conductores oportunistas.

Los guardias de seguridad checarían que los vehículos que ahí se estacionen porten placas para conductores discapacitados o que en el parabrisas exhiban los gafetes que las autoridades del DIF asignan a dichos conductores.

Los vigilantes exhortarían a los conductores infractores a que despejen los estacionamientos para discapacitados, o en su defecto reportarían el hecho ante las autoridades viales para que los vehículos fueran retirados mediante grúas y remitidos al corralón.

IGNORAN A GUARDIAS

Sin embargo, lejos de acatar el exhorto de los guardias de seguridad muchos conductores no hacen el mínimo caso o se han enfrascado en ríspidas discusiones con los guardias.

Para asentar un tono de mayor autoridad en el tema y que los conductores oportunistas dejen de ocupar los cajones de estacionamiento destinados para conductores discapacitados, en breve los agentes viales y policías federales desarrollarán operativo s en los centros comerciales .

Las autoridades viales explicaron que en la primera fase los operativo s en centros comerciales incluyen una campaña de concientización, en la cual se exhortará a los conductores oportunistas a que respeten los derechos de las personas discapacitadas, sobre todo en cuanto al pleno acceso de éstas a los cajones de estacionamiento destinados para ellas destinados, ubicados cerca de las entradas de las tiendas.

Durante el período de la campaña de concientización, los policías federales y agentes viales solamente retirarán a los conductores oportunistas de los estacionamientos para discapacitados.

Una vez pasado el período de gracia de la campaña de concientización, los conductores que oportunistamente ocupen cajones de estacionamiento para discapacitados serán multados y el vehículo trasladado al corralón.

Si el conductor oportunista resulta con otras infracciones, como el no contar con licencia de conducir actualizada por ejemplo, las autoridades viales le sumarán el concepto a la multa.

Sin freno alguno continúan operando en estacionamientos de centros comerciales los delincuentes especializados en robar vehículos.

En esta ocasión hicieron víctima a un obrero de maquiladora, a quien despojaron de su automóvil de modelo atrasado cuando realizaba compras en el complejo comercial.

El agraviado, de 40 años, denunció los hechos ante la Unidad General de Investigaciones Especializada en Delitos de Robo.

Con la finalidad de realizar una serie de compras, el obrero acudió al Centro Comercial Periférico, donde dejó su automóvil Grand Am, modelo 1999, de color blanco en el área de estacionamiento.

Al salir de la tienda media hora más tarde, aproximadamente, el denunciante se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su vehículo había desaparecido.

No obstante trató de investigar el paradero de su automóvil preguntándole a las personas que ahí cuidan carros, sin embargo como es costumbre los “guachacarros” le respondieron que no se dieron cuenta de nada, que no vieron nada.

Ante las autoridades ministeriales, el obrero se deslindó de cualquier mal uso o hecho delictivo que puedan cometer con su automóvil las personas que se lo robaron.

Al dar entrada a la denuncia, el fiscal especializado asignó a la investigación a los elementos de los Policía Investigadora Estatal.

RENUENTES. Los conductores oportunistas no acatan el exhorto de los guardias de seguridad para que despejen los cajones de estacionamiento para conductores discapacitados.

Roban vehículo

Sin freno alguno continúan operando en estacionamientos de centros comerciales los delincuentes especializados en robar vehículos.

En esta ocasión hicieron víctima a un obrero de maquiladora, a quien despojaron de su automóvil de modelo atrasado cuando realizaba compras en el complejo comercial.

El agraviado, de 40 años, denunció los hechos ante la Unidad General de Investigaciones Especializada en Delitos de Robo.

Con la finalidad de realizar una serie de compras, el obrero acudió al Centro Comercial Periférico, donde dejó su automóvil Grand Am, modelo 1999, de color blanco en el área de estacionamiento.

Al salir de la tienda media hora más tarde, aproximadamente, el denunciante se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su vehículo había desaparecido.

No obstante trató de investigar el paradero de su automóvil preguntándole a las personas que ahí cuidan carros, sin embargo como es costumbre los “guachacarros” le respondieron que no se dieron cuenta de nada, que no vieron nada.

Ante las autoridades ministeriales, el obrero se deslindó de cualquier mal uso o hecho delictivo que puedan cometer con su automóvil las personas que se lo robaron.

Al dar entrada a la denuncia, el fiscal especializado asignó a la investigación a los elementos de los Policía Investigadora Estatal.

SIN RESPETO . Mientras un conductor discapacitado no encuentra lugar para estacionarse, en la imagen se observa que los cajones de estacionamiento destinados para discapacitados están ocupados por los conductores oportunistas.