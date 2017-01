Meryl asiste a funeral de Fisher y Reynolds

California, Estados Unidos.- Meryl Streep, Tracey Ullman y Stephen Fry son algunas de las celebridades que asistieron este jueves a las casa contiguas de Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher , en Hollywood Hills, para el funeral íntimo de las fallecidas actrices.



El servicio se realizó en la casa de Fisher. Su hija Billie Lourd y otros amigos pronunciaron sentidos discursos en honor a Reynolds y su hija.



Como es tradición en Estados Unidos, se ofreció un almuerzo para los 125 invitados que incluyó pollo frito, ensalada verde y pan de elote, de acuerdo a la revista People.



Streep, quien actuó en la adaptación de la novela semiautobiográfica de Fisher, Postcards from the Edge, llevó flores blancas al caminar por la larga privada del conjunto residencial y no se detuvo a responder las preguntas de los periodistas.



Dentro, People reportó que Streep interpretó la canción favorita de Fisher, "Happy Days Are Here Again'', y todos la acompañaron.



Streep conoció a la madre y a su hija, le entregó a Reynolds el Premio Humanitario Jean Hersholt en los Premios de los Gobernadores de la Academia en 2015.



Meg Ryan, Ellen Barkin y Ed Begley Jr. fueron algunas celebridades que acudieron al funeral. De acuerdo con People, otros invitados incluyeron a Penny Marshall, Richard Dreyfuss y Gwyneth Paltrow.



Jamie Lee Curtis, quien actúa con Billie Lourd, en la serie de televisión Scream Queens y Eric Idle, un amigo de Fisher que le rentó su casa mientras filmaba El Imperio Contraataca, también estuvieron presentes.



Fisher y Reynolds murieron la semana pasada, con un día de diferencia. Fisher, de 60 años, actriz y escritora, quien interpretó a la princesa Leia en la trilogía original de Star Wars, murió el 27 de diciembre tras sufrir una emergencia médica el 23 de diciembre a bordo de un vuelo desde Londres.



Su madre murió un día después.



Según reportes, Fisher y Reynolds serán enterradas juntas el viernes en Forest Lawn-Hollywood Hills. El cementerio es el lugar de reposo final de celebridades como Lucille Ball, Dick Van Patten, Liberace, Florence Henderson, David Carradine y Bette Davis.



Todd Fisher y los representantes de su familia no respondieron a las llamadas que se les hicieron para conocer más detalles sobre el funeral y el entierro.