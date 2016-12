Médico de Tigres; Gignac 'Tiene chance de jugar'

El médico especialista en medicina del deporte y rehabilitación opinó que la participación del francés dependerá de cómo evolucione en los próximos dos días, pero aseguró que las lesiones que presenta no son motivo para descartarlo automáticamente.



"Es difícil opinar, pero creo que sí tiene chance de jugar. No es como un desgarro que ni de chiste jugaría, esto va a depender de cómo pueda mejorar; como dicen en el futbol americano esto es de día a día", comentó.



Gignac sufrió un golpe por la espalda de parte de Bruno Valdez y tuvo que abandonar el partido en camilla e inmovilizado con un collarín para después ser trasladado a un hospital.



En primera instancia, el médico de los Tigres , Rubén González, explicó que el galo presenta un traumatismo de cráneo grado uno y un esguince cervical grado dos.



Por la manera como golpearon a Gignac, Garza Leal mencionó que el francés no esperaba el golpe por lo que se aprecia que da el "latigazo" y eso provocó el esguince. A pesar de eso, el médico sostuvo que el francés sí podría jugar.



"Aventarme a decir 'va a estar listo', ni yo ni nadie lo haría, pero esta lesión particularmente y cómo fue, me da la impresión que no lo pueden descartar ahorita. Tiene alguna posibilidad", insistió.