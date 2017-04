Medalla Nobel de la Paz del mexicano Alfonso García Robles es subastada

CIUDAD DE MÉXICO.- La medalla del Nobel de la Paz que el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibió en 1982 por su labor en las negociaciones para el desarme nuclear de América Latina y el Caribe, fue subastada hoy viernes en 400 mil dólares.

La presea fue subasta en la sede de la casa de subastas en el Rockefeller Center de Nueva York.

Rafael Medina Martínez, escritor, informó que la presea fue vendida en 400 mil dólares, precio de piso establecido por la casa Christie´s. De acuerdo con la casa de subastas, la pieza de oro de 18 quilates y de 6.3 centímetros de diámetro y se estimaba que podría alcanzar los 800 mil dólares.

"Pero no se vio ninguna participación del gobierno ni la compró ningún mexicano. Es parte de la marginación que se le ha dado a este personaje tan importante para la diplomacia internacional", dijo Medina Martínez a EL UNIVERSAL.

Con el único propósito de rendirle homenaje a un mexicano distinguido "que tenemos olvidado y cuya obra y legado son casi desconocidos", Rafael Medina Martínez escribió el libro "Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz", que revalora los aportes de este personaje.

Licenciado en Relaciones Internacionales, Medina Martínez relató que fue grande su impresión cuando supo de García Robles, pero más grande su decepción al darse cuenta que es un personaje sin el reconocimiento debido, pues casi nadie lo conoce.

“Al saber que es un hombre olvidado y cuando no existe libro alguno sobre su vida y obra, al ver que no estaba su nombre en la Rotonda de las Personas Ilustres. A partir de ese momento me di la tarea de investigar su vida y conocer más de cerca todos sus logros, enseñanzas y sus herencias”, afirmó.