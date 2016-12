Meade: "Precio de gasolina es competitivo."

"La gasolina por cuanto a insumo en México sigue siendo muy competitiva, si nosotros comparamos el costo de la gasolina en México con el resto del mundo, después del ajuste, es un poco más caro que en Texas, muy parecido a lo que cuesta en California, pero si nos comparamos con el continente, estamos a la mitad de lo que cuesta en Uruguay o lo que cuesta en Cuba, estamos por abajo de lo que cuesta en Brasil o en Chile, estamos por abajo de lo que cuesta en cualquier país de Centroamérica, esto es, México incluso con el ajuste se ubica dentro del orden de los países, como uno de los países que vende la gasolina en condiciones mas competitivas", dijo en entrevista en el programa Despierta de Televisa.



Aseguró que el alza en la gasolina no tiene que ver con lo planteado en la Reforma Energética y que el costo crece porque sube el precio del petróleo.



Indicó que si el Gobierno hubiera querido mantener un "precio artificial" de la gasolina el costo a las finanzas públicas hubiera sido importante.



Respecto a la escasez, dijo que ésta se explica porque en muchos años era un sólo proveedor y no había suficiencia, cosa que con el nuevo esquema de varios proveedores ya no se dará.