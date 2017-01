Matías Almeyda: "Silencio de Vergara es para sumar"

"Lo interpreto de la mejor manera, Jorge me lo había comunicado previo al partido pasado y bueno, esta decisión que toma obviamente es para sumar, esto no significa que se aleje, sino que cada vez está más cerca y que estamos todos detrás de un mismo proyecto y eso lo tomo bien", declaró el pastor de las Chivas.



Hace una semana Almeyda había aclarado en rueda de prensa, que cuando el dueño de las Chivas externaba su pronóstico de ver campeón al equipo, él como técnico lo tenía que ubicar en la realidad, aclarándole que primero debían cumplir el proceso de consolidar a los jóvenes, buscar calificar y después pelear en la Liguilla.



"Lo tomo con total naturalidad, creo que Jorge es el dueño y él obviamente puede expresar lo que siente y como lo siente, está bien que sea así, y si él decide no opinar, también está bien", agregó Almeyda.



Vergara había pronosticado en la primera semana del año, que ante el dineral invertido, según mencionó, sus Chivas no tenían de otra que pensar en ganar el campeonato, en tanto que Almeyda aclaró que tanto el dueño como la afición tendrían que armarse de paciencia.



"Entiendo cada cosa y seguramente que la decisión que tomó es para sumar, porque muchas veces Jorge puede expresar lo que siente y siempre ha sido mal interpretado, entonces creo que la inteligencia hace que él, no quiera abrir ninguna puerta digamos a confusión, por eso toma esta decisión, pero siempre siento el apoyo de él y si él va a estar tranquilo así, bienvenido sea", explicó el estratega argentino.