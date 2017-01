Matías Almeyda afirma que este Chivas le gusta

Reconociendo que todavía le falta mucho por mejorar, sobre todo por lo que vio en el arranque del partido en el que Pumas los dominó, el hecho de comenzar con 3 puntos el torneo es una inyección anímicamente importante, pues corregir los errores con el ánimo arriba es más sencillo.



"Me gusta ganar, y muchas veces el intento de jugar de una manera te hace cometer errores, pero me gustó porque jugamos a lo que practicamos, el rival tiene grandes jugadores, estaba perdiendo 2-0 y debía buscar el partido.



"Los primeros minutos del primer tiempo y del segundo fue donde el rival estuvo mejor, pero en líneas generales no vi que superara a Chivas . Nosotros el segundo tiempo tuvimos tres o cuatro contragolpes para aumentar el marcador y estuvimos cerca, pero el inicio es bueno", consideró el DT del Rebaño.



Además Almeyda rompió una racha negativa, pues desde hace casi cinco años, el Guadalajara no arrancaba un torneo con victoria.



"Es importante iniciar ganando, hacía años que Chivas no arrancaba ganando, son cinco años, hoy hubo momentos que superamos al rival, por momentos el rival nos superó, pero concretamos dos goles para la victoria, los dos tuvimos chances de hacer goles, pero definitivamente es bueno este comienzo", insistió.



El DT aplaudió el desempeño de su refuerzo Rodolfo Pizarro, quien cumplió en su debut según el propio Almeyda, por lo que espera que con el paso de los partidos el ataque rojiblanco siga luciendo mejor que como lo hizo ayer en el debut ante Pumas donde marcaron dos goles.