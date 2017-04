Matías Almeyda: A Chivas nunca lo den por muerto

Así de contundente fue el técnico del Guadalajara , al hablar de la remontada que tuvieron en su casa ante el Puebla, en donde pese a ir 2-0 abajo y jugando un muy mal primer tiempo, lograron darle la vuelta al marcador y volver a ponerse como líderes del Apertura 2017.



"Quiero felicitar a los jugadores que tengo, por la actitud, por la perseverancia, por el amor propio, y por reconocer que durante todo el primer tiempo fuimos superados, quedamos mal parados 4 veces en el contragolpe, el rival estaba ahí tratando de aprovechar un error nuestro, y después se hizo difícil el segundo tiempo, pero realmente esto es felicitar a los jugadores y más que nada que a Chivas nunca lo den por muerto.



" Chivas va al frente, Chivas tiene amor propio, respeto a ellos mismos, a la gente y por todo lo que entrenamos creo que hoy todos somos justo ganadores", expresó el entrenador rojiblanco.



Almeyda reconoció que aunque no es lo ideal tener que ganar de la forma en que lo hicieron este sábado, el Rebaño también debe aprender a ganar sufriendo.



"Yo creo que a nadie le gusta sufrir, pero bueno, son 95 minutos los que duran los partidos, y lo importante es no rendirse nunca, siempre seguir luchando hasta el último minuto. Si hoy (sábado), el partido hubiese terminado como jugamos el segundo tiempo y sin conseguir el resultado, no hubiese quedado contento por el resultado en sí, pero sí por la entrega", comentó.



El entrenador también alabó el trabajo de Carlos Fierro, quien metió el gol del triunfo producto de un momento de concentración y un error de Christian Campestrini.



Almeyda sabe que el delantero va en ascenso y eso se ve en beneficio del equipo.