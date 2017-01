Matan a hombre de una cuchillada

Monterrey, México.- Un hombre fue asesinado de una cuchillada en el tórax cuando tocaba la puerta de una casa, donde presuntamente venden droga, en el sur de la Ciudad.



El crimen fue cometido a las 9:50 horas, en Bernardo Reyes y Guadalupe Victoria, en la Colonia Altamira.



La víctima, que no fue identificada, tenía de 25 a 30 años, era de piel morena y vestía un suéter negro, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.



El cuerpo quedó dentro de las escalinatas frente a unos domicilios, cuyas familias permanecieron en el interior por temor a represalias.



Elementos de Fuerza Civil arribaron al lugar, pero no pudieron ubicar al agresor.



Socorristas de la Cruz Roja revisaron a la víctima, pero ya no le hallaron signos de vida.