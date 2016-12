Mata a su ex pero le falla suicidio

Monterrey, México.- La noche del martes, Karen Abigaíl Guzmán Torres, de 16 años, le permitió a su ex pareja que se quedara en su casa porque ya era tarde, en Salinas Victoria.



Ellos tenían 15 días que se separaron por problemas económicos y la joven estaba viviendo con su bebé de 6 meses y con otros familiares.



Ayer por la mañana, antes de irse de la casa, Martín de Jesús Alanís García, de 18 años, discutió con la joven y la atacó con un desarmador hasta asesinarla.



Luego, el presunto asesino intentó suicidarse causándose heridas en el cuello, pero sobrevivió.



El crimen fue cometido a las 6:40 horas, dijo una fuente policiaca, en una casa de la calle Robles en la Colonia Bosques de Castilla.



Testimonios recabados por los policías, indican que ya en una ocasión Alanís García había agredido a su pareja.



Pero fueron los problemas económicos los que desencadenaron que la pareja se separara, dijo una familiar de ella.



La testigo, quien vive en el mismo domicilio, señaló que a las 20:00 horas del martes, Alanís García llegó a la casa.



Pidió que le permitieran hablar con Karen Abigaíl y se quedaron conversando solos.



A la pareja se les hizo tarde y el presunto homicida, quien tiene su domicilio en Apodaca, le pidió a la joven que lo dejara quedarse en la casa.



Ante los policías, la testigo relató que a las 6:40 horas de ayer escuchó gritos de auxilio.



Manifestó que se dio cuenta que era Karen Abigaíl, que estaba en su cuarto, el cual estaba cerrada con seguro.



Agregó que la joven, quien era su cuñada, le alcanzó a gritar: "Margarita, ayúdame, me está matando, no siento nada, trae un cuchillo".



Al no poder abrir la puerta, la testigo salió a pedir ayuda.



Cuando regresó, la puerta principal estaba cerrada y los vecinos la forzaron.



Luego subieron a la segunda planta, donde derribaron la puerta de la habitación de Karen Abigaíl.



La testigo dijo que a la menor la hallaron inconsciente en el suelo y boca abajo. A un lado estaba un desarmador.



En otro cuarto estaba Alanís García con heridas de arma blanca en el cuello, pero por la gravedad, el presunto asesino no pudo hablar.