Marchan miles contra Donald Trump en el mundo

En Europa se realizaron manifestaciones en Berlín, París, Roma, Viena, Ginebra y Ámsterdam.



Alrededor de 2 mil personas marcharon en Viena, según las estimaciones de la Policía y los organizadores, pero las temperaturas bajo cero redujeron rápidamente la multitud a un par de cientos.



Niños, profesionistas, amas de casa y muchos hombres se unieron a la marcha global en Londres con consignas en contra de las políticas racistas, así como de la construcción de muros bajo el hashtag construyamos puentes no muros.



Los manifestantes partieron de la Embajada de Estados Unidos en el centro de esta ciudad, hacia la icónica Plaza de Trafalgar, donde se realizó un mitin al que asistieron políticos del opositor Partido Laborista y el Alcalde de la ciudad, Sadiq Khan.



Un grupo de mexicanos se unió a la marcha para unir sus voces contra las políticas de Trump que son vistas por muchos como una amenaza para las mujeres, los derechos humanos y la migración.



Una de las manifestantes mexicanas Yael Gerson, quien se unió a la marcha con su esposo e hijas de ocho meses y tres años de edad, señaló que no está de acuerdo con las políticas de Trump.



"Esta marcha demuestra que no sólo afecta a gente en Estados Unidos y en México, sino en todo el mundo con sus políticas clasistas, racistas y sexistas", aseguró la mexicana.



La manifestación pacífica, que se une a la convocada en ciudades como Washington y otras capitales de América Latina, horas después de la toma de posesión de Trump, fue también un rechazo a las políticas del odio y en defensa de los derechos humanos.



En África, cientos de manifestantes en Nairobi agitaron carteles y cantaron canciones de protesta estadounidenses.



En Sídney, la ciudad más grande de Australia, cerca de 3 mil personas -hombres y mujeres- se reunieron en una manifestación en Hyde Park antes de marchar hacia el consulado de Estados Unidos, mientras que los organizadores dijeron que 5 mil personas se reunieron en Melbourne.



"No estamos marchando como un movimiento anti Trump per se, estamos marchando para protestar con los discursos de odio, la retórica del odio, la misoginia, la intolerancia, la xenofobia y queremos presentar una voz unida con mujeres alrededor del mundo" dijo la organizadora Mindy Freiband.



En Nueva Zelanda hubo manifestaciones en cuatro ciudades, en las que participaron unas 2 mil personas, señaló la organizadora Bette Flagler.



Medio millar de personas protestaron en Seúl y otras tantas lo hicieron en Tokio.



Unos 500 manifestantes surcoreanos y extranjeros marcharon por calles céntricas de la capital bajo lemas en los que reclamaban "igualdad" y "respeto", según recogieron los medios locales.



"Protestamos contra las declaraciones discriminatorias y irrespetuosas de Donald Trump durante su campaña electoral, y queremos mandar un firme mensaje al mundo en el día de su toma de posesión", señalaron en un comunicado conjunto varias organizaciones surcoreanas defensoras los derechos de las mujeres.



En Tokio, una marcha similar fue organizada con la participación de unas 400 personas, según estimaciones de la Policía del Área Metropolitana de la capital.