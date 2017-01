Marchan en Chihuahua contra gasolinazo

En Chihuahua, los inconformes con el alza a la gasolina se reunieron en la glorieta de Pancho Villa, en las avenidas Universidad y División del Norte, de donde partieron hacia Palacio de Gobierno.



"Megamarcha Estatal Chihuahua", se leía en una manta que llevaban en un tractor, mientras los manifestantes, desde niños, jóvenes y adultos, exigían dar marcha atrás al aumento a los combustibles.



A un costado de Palacio de Gobierno, colocaron una manta con el lema "No al gasolinazo", donde realizaron un mitin.



Entre los manifestantes se encontraban integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas, así como maestros y ciudadanos en general.



Soy maestro y estoy en contra del gasolinazo", "Exigimos den marcha atrás a todas las nuevas reformas de Enrique Peña Nieto" y "No al gasolinazo, México despierta", rezan algunas de las pancartas.



La manifestación, convocada a través de redes sociales, provocó la restricción a la circulación vehicular en algunos puntos.



En Ciudad Juárez, los manifestantes partieron del Monumento a Benito a Juárez hacia la Presidencia Municipal.



En la marcha participaron integrantes de diversas organizaciones, así como ciudadanos en general.



"No al gasolinazo y sus consecuencias", indicaron los convocantes.



Apenas el viernes, por más de siete horas, organizaciones campesinas estrangularon los carriles comerciales de los puentes Córdova de las Américas y Zaragoza-Ysleta, en Ciudad Juárez.