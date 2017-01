Marchan al menos cinco entidades del País contra gasolinazo

En la Ciudad de México, cerca de 500 personas provenientes de distintas delegaciones se reunieron en la plancha del Zócalo capitalino para protestar contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto por el alza al precio de los combustibles .



El grupo de civiles, que organizaron el encuentro a través de las redes sociales, se autodenominan "Somos México".



Con pancartas, expresan su rechazo al gasolinazo y exigen la renuncia del Gabinete federal y la dimisión del Presidente Peña.



"¡Traidor a la patria!", mencionan en sus letreros. "¡No más impuestos!", gritan.



El contingente, en el que participan estudiantes, trabajadores y jubilados, marchó alrededor del perímetro del Zócalo.



Los civiles exigieron que se apliquen recortes al gasto de los partidos y a los legisladores federales de todos los partidos les reprocharon por la aprobación de las reformas constitucionales.



"¡Menos diputados, menos senadores!", entonan a coro.



Policías de Tránsito desvían el tránsito vehicular en el perímetro de la plancha y algunos automovilistas pitan con su auto como muestra de apoyo a los manifestantes.



En tanto, en Chiapas, diversas organizaciones marchan en diversos municipios de la entidad en protesta contra el gasolinazo.



En Tapachula unas mil personas se movilizaron del oriente al centro de la ciudad.



En el primer cuadro los comercios siguen cerrados ante el temor de que prevalezcan actos vandálicos.



En Tuxtla Gutiérrez el Ejército, la Marina, corporaciones estatales y municipales mantienen patrullajes, y esta madrugada arribaron vía aérea 70 elementos de la Gendarmería Nacional para ayudar con las labores de seguridad.



En Toluca, Estado de México, unas 350 personas marchan de manera pacífica por calles del Centro Histórico.



Los inconformes se reunieron a partir de las 10:00 horas frente a la Catedral y después iniciaron su recorrido por la Calle Miguel Hidalgo.

Los manifestantes llevan pancartas en las que piden, entre otras cosas, la renuncia del Presidente Enrique Peña.



"¿Qué haría yo? Bajaría el sueldo de los políticos", "No al gasolinazo" y "México despierta" son algunos de los mensajes que se leen en las cartulinas.



Algunos comercios bajaron cortinas por el temor a saqueos, aunque los manifestantes avanzan al grito de "no violencia" y "sin partidos".



En Jalisco, alrededor de 5 mil personas salieron a manifestarse en calles de la capital del Estado.



El contingente, que comenzó a reunirse desde las 9:00 horas, partió de la Glorieta La Minerva sobre Avenida Vallarta con dirección a Plaza de la Liberación.



Los participantes, entre ellos integrantes de la FGTEM, 32 sindicatos que dicen representar a unos 24 mil trabajadores, entre otros, buscarán generar presión para que el Gobierno del Estado retenga impuestos federales hasta que no se modifique el precio de los combustibles .



Mientras tanto, en Tabasco, cientos de personas y transportistas participaron en dos marchas.



Alrededor de las 11:00 horas, al menos 50 combis del transporte público salieron de la Plaza de Toros para recorrer el Periférico Carlos Pellicer, cerrando a su paso la circulación.



Otra marcha partió del Parque Tomas Garrido sobre Paseo Tabasco, en dirección a la Residencia Oficial del Gobernador Arturo Núñez, en donde concluirá con un mitin.



Los manifestantes exigen al Mandatario que manifeste su rechazo al alza de la gasolina.