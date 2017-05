Marca pauta la austeridad. Ajusta municipio su cinturón

"Vamos a tener ahorros en este año de 200 millones de pesos, ya que estamos haciendo compras eficientes, así como estamos teniendo una mejor proyección del gasto y en recursos humanos’’. Maki Ortiz, alcaldesa

sandra.tovar@elmanana.com

El programa de austeridad implementado por el municipio de Reynosa les dejará, tan sólo este año, un ahorro de 200 millones de pesos.

La alcaldesa Maki Ortiz destacó que desde el inicio de su administración hicieron grandes ajustes de austeridad .

“Vamos a tener ahorros en este año de 200 millones de pesos, ya que estamos haciendo compras eficientes, así como estamos teniendo una mejor proyección del gasto y en recursos humanos”.

Manifestó que estos ahorros podrán destinarse en programas de salud y educación.

“Aumentamos el número de becas y también seguimos con las brigadas, tenemos tres brigadas médicas a la semana”.

Se tendrán además, dijo, muchos más proyectos de obras y pavimentaciones.

“Somos uno de los municipios de todo el estado que ha hecho un proyecto de austeridad muy fuerte y que va a tener ahorros muy significativos”.

Indicó que Reynosa es uno de los municipios que más ahorra y seguirán haciendo esfuerzos para poder mejorar cada vez más la economía.

PLAN ESTATAL

Dijo que están analizando el documento de austeridad lanzado por el Gobierno del Estado, aunque por el momento aún no tienen lineamientos específicos.

“No hay lineamientos, estamos viendo el planteamiento de austeridad que nosotros ya hemos llevado a cabo y seguiremos invirtiendo en programas de salud y educación que ya hemos hecho”.

Afirmó que semanalmente se tiene una atención de salud muy grande para toda la ciudadanía.

“Aún no estamos firmando nada, estamos analizando apenas, el documento” estatal, dijo.

El martes, en la capital del estado se firmó entre el Gobierno del estado, alcaldes y los poderes Judicial y Legislativo, el Acuerdo para la Austeridad , “reduciendo el gasto operativo y reorientando los ahorros a programas para las personas más vulnerables”.





Dan a regidores mil pesos diarios, de compensación

Por Sandra Tovar

sandra.tovar@elmanana.com

"Nosotros no tenemos celulares, yo pago mi celular. Ahora estamos ahorrando en el trabajo de oficina; tendremos que ser eficientes en el manejo del uso de los documentos”. Héctor Olivares, regidor

A diferencia de otras administradores, los miembros del Cabildo de Reynosa no cuentan con pago de teléfono celular, aunque sí tienen compensaciones de mil pesos diarios en promedio, aparte de su salario.

En esto concuerdan el regidor Héctor Olivares y el primer síndico José Alfredo Castro Olguín, quienes comentan que si les solicitan donar parte de su sueldo para obras municipales, estarían en la disposición de hacerlo.

“Nosotros mismos aprobamos en la Ley de Egresos un recorte en nómina de más de 200 millones de pesos, eso es cabildeado y trabajado con todos los compañeros regidores. En este sentido hicimos un ahorro sustancial de más del 50 por ciento de la nómina que redujimos a diferencia de administraciones pasadas”, destacó Héctor Olivares.

Dijo que actualmente como parte del cuerpo edilicio, cuentan con un apoyo de gasolina de 800 pesos semanales, un sueldo de 16 mil pesos quincenales y una compensación de 30 mil pesos mensuales.

- ¿Estarían en la disposición de donar parte de su sueldo para obras?

“Sí, pero no creo que alcance para mucho, en una obra se habla de miles de millones de pesos. Yo por ejemplo hago mucho en obra social en las colonias, parte de mi sueldo lo uso para brigadas, jornadas y los apoyos que entrego directamente a líderes que van y me visitan y que me piden piñatas, dulces o pintura y eso de mi dinero sale”.

Recordó que en pasadas administraciones los miembros del abolido contaban con pago de celulares, así como más ayuda económica para gasolina.

“Nosotros no tenemos celulares, yo pago mi celular. Ahora estamos ahorrando en el trabajo de oficina; tendremos que ser eficientes en el manejo del uso de los documentos para no gastar en papelería que luego de deseche”.

CRECE EL AHORRO

"Estamos pagando prácticamente la mitad de lo que se pagaba (en nómina), eso es un ahorro significativo para el municipio”. José Alfredo Castro Olguín, primer síndico

El primer síndico, José Alfredo Castro Olguín, destacó que cada mes están ahorrando con respecto a la administración pasada en nómina.

“Estamos pagando prácticamente la mitad de lo que se pagaba, eso es un ahorro significativo para el municipio. No tenemos celulares, en anteriores administraciones se daba este servicio, no tenemos gastos médicos mayores. Yo fui regidor en el 2001-2004 y teníamos este servicio y el pago de celular”.

Respecto a las prestaciones, dijo, cuentan con salario, apoyo de gasolina y compensación.

“Yo gano de salario 20 mil pesos a la quincena”.

- ¿Tienen compensación?

“Sí, es una compensación mensual”.

- Héctor Olivares me dice que ganan 30 mil pesos de compensación y 800 de gasolina, es lo mismo en su caso?

“Sí, sí, sí”.

- ¿Si le solicitaran donar parte de su sueldo para obras, estaría en la disposición?

“Claro, claro. Siempre estamos apoyando a la gente, diversas causas, claro que estamos en la disposición”.

- Hay secretarios, regidores o funcionarios que tienen secretarios personales, esos los paga el municipio o ellos mismos?

“Nosotros ponemos una plantilla de personal que obviamente es parte de la administración municipal. Nosotros tenemos gente bajo nuestros servicios para poder realizar nuestras funciones y actividades”.