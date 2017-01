Marcan, sin Fidel Castro, los 58 años de su Revolución

Una réplica de la embarcación Granma, que llevó a los hermanos Castro, al "Che" Guevara y a otros líderes revolucionarios desde México a Cuba, en 1959, rodeada por niños en uniformes en rojo y blanco, lideró el evento, que se celebra cada cinco años.



Les siguieron soldados portando armas automáticas y miles de ciudadanos cubanos que ondeaban banderas, muchos de ellos transportados y organizados desde sus lugares de trabajo y vecindarios.



La parada militar y marcha del pueblo combatiente por el 58 aniversario de la Revolución cubana y los 60 años de Ejército Rebelde fue dedicada este año al ex Mandatario Fidel Castro.



La cúpula del Gobierno de la Isla y representantes de sus principales organismos y de la sociedad civil, así como del cuerpo diplomático acreditado en el país, estuvieron presentes en la parada militar, donde se ha vio también a la viuda y algunos de los hijos de Fidel Castro.



Se trató de una muestra tradicional de espíritu nacionalista de cara al escenario político y económico que enfrenta este año la Isla.



La jefa de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jennifer Bello Martínez, abrió la marcha con un enardecido discurso, ante la mirada del Presidente Raúl Castro y de otros altos funcionarios que saludaban desde la base del enorme monumento dedicado al héroe independentista José Martí.



"Cuba no abandonará ninguno de sus principios (...) ni su independencia ni su soberanía", declaró.



El desfile militar normalmente se desarrolla cada lustro el 2 de diciembre para marcar el día de las Fuerzas Armadas y conmemorar la llegada del Granma, pero fue aplazado por un mes tras la muerte del líder cubano Fidel Castro en noviembre.



El evento, anunciado en principio en abril, adquirió mayor relevancia desde las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos.



El Presidente electo Donald Trump , que asume el poder el 20 de enero, ha amenazado con revertir el acercamiento con Cuba iniciado hace dos años por el Mandatario demócrata Barack Obama, a menos que su país obtenga un mejor acuerdo.



Además, adoptó una retórica hostil en el pasado para referirse a la Isla de Gobierno socialista.



"Nos dirigimos a un conflicto con Estados Unidos, siempre ha sido así, pero espero que en lugar de eso Trump siga la senda de Obama hacia la normalización", comentó Marcial García, de 70 años, quien realiza trabajos logísticos para las Fuerzas Armadas, mientras observaba el desfile.



La amenaza al acercamiento entre las dos naciones no podría llegar en peor momento para Cuba, que el año pasado se hundió de nuevo en una recesión por primera vez desde la caída hace 25 años de la Unión Soviética, en vista de la crisis por la que atraviesa su aliado estratégico, Venezuela.



El "boom" del turismo que llevó a 4 millones de visitantes en 2016, en parte generado por la distensión y por menores restricciones de viajes para los estadounidenses, no fue suficiente para compensar el declive de los embarques de crudo desde el país sudamericano con condiciones preferenciales, ni los menores ingresos de médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el exterior.