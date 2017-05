Marca Donald Trump agenda con Twitter

Desde la inauguración de su presidencia, Trump ha publicado 63 tuits, en los que ha reiterado a sus seguidores su compromiso con las promesas que hizo en campaña.



"Los olvidados hombres y mujeres de nuestro país ya no serán olvidados. A partir de este momento, va a ser #EstadosUnidosPrimero", escribió.



Pero también ha sido un recurso para enviar mensajes, incluso amenazantes, a sus adversarios.



Por ejemplo, utilizó este medio para informarle a la Administración de Enrique Peña Nieto que el encuentro previsto entre ambos Mandatarios se cancelaba.



"Si México no está dispuesto a pagar por el necesario muro, sería mejor cancelar la próxima reunión", escribió después de que el Presidente Enrique Peña Nieto difundiera un mensaje televisado en el que aseguró que el País no pagaría por esta barrera.



Estas advertencias también han afectado a varias compañías.



Según dijo un directivo de Wall Street a Newsweek, en el sector se ha acuñado el término "Desplomes de Trump", para referirse a las ventas en corto que hacen los brókers cuando ven una noticia que puede molestar al Presidente, ya que prevén que en breve tuiteará alguna amenaza, lo que provocará el desplome de las acciones de la empresa a la que se refieran.