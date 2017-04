Maradona: Inadmisible no saludar a Batistuta

"Me dieron ganas de llorar cuando le铆 lo que cont贸 Batistuta. Hasta mi nieto Benjam铆n (8 a帽os) sabe qui茅n es. Es inadmisible que algunos jugadores no lo hayan saludado. Igual, para m铆, es culpa del t茅cnico que deber铆a haberles explicado a todos qui茅n fue", dijo Maradona en DirecTV .

Batistuta, de 48 a帽os, cont贸 el mi茅rcoles en TyC Sports que "hace poco tiempo" ingres贸 al vestuario de la Albiceleste y "la mitad de los jugadores" no le dio "pelota".



"Me hubiese gustado que me saluden, pero no por quien soy, sino porque jugu茅 y estuve en ese ambiente. No me hago mucho problema. En todo caso creo que no lo hicieron porque no lo sent铆an", explic贸 Batistuta, que es el segundo m谩ximo goleador de la historia de Argentina, con 54 goles, por detr谩s de Lionel Messi (56 tantos).



En sinton铆a, Mario Alberto Kempes, campe贸n del mundo con la Albiceleste en 1978, dijo en Radio Mitre que "si (los jugadores) le faltaron el respeto a Batistuta, le faltaron el respeto a la selecci贸n nacional".



"Y si le faltan el respeto a Batistuta no tienen ninguna clase para vestir la camiseta de la selecci贸n argentina ", a帽adi贸.



En cambio, el ex centrocampista Pablo Aimar dijo que "es un tema generacional".



"Cuando dej谩s de jugar al mes te conocen todos, a los dos meses la mitad y al a帽o no te conoce nadie. Es un tema generacional y seguramente los m谩s grandes s铆 lo saluden. Yo s铆 me acuerdo y lo vi a 'Bati'. 驴C贸mo no le voy a dar un abrazo?", dijo en Fox Sports Aimar, que jug贸 los mundiales de Corea-Jap贸n 2002 y Alemania 2006.