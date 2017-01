Mantienen en Cultural la racha de cristalazos

Los cristalazos siguen estando a la orden del día en toda la ciudad y no hay quien los pare, sin embargo, donde los ladrones se han enfocado más es en el estacionamiento del Parque Cultural, mientras los propietarios de los vehículos se encuentran ejercitando o pasando un rato agradable en familia.



Muchas de las víctimas acuden ante las autoridades a denunciar los hechos, pero hay otras que no, pues dicen que no sirve de nada, ya que a parte de que no dan vigilancia en el lugar, no investigan ya que siguen aumentando los robos en el sitio.

En ocasiones las víctimas mejor dan a conocer los hechos en las redes sociales, donde exigen que las autoridades hagan algo para frenar los robos y que no nada más den recomendaciones a la ciudadanía para evitar estos delitos.

Una de las víctimas expresó que aunque ella no dejó visible ningún objeto de valor como quiera le quebraron el vidrio de su carro para robarle sus pertenencias.

A la vez la mujer pidió a las autoridades que hagan algo al respecto que den seguridad en ese recinto que es de los pocos que está disponible.