Mantienen calles libres de baches en el centro

Brownsville, Tx.- El Departamento de obras públicas en la ciudad de Brownsville mantiene acciones de mantenimiento en avenidas y calles para disminuir el problema de baches que afecta a los automovilistas.

Varios equipos compuestos de maquinaria y recursos humanos, fueron establecidos en la vía pública en diversos sectores para dar mantenimiento de las áreas donde se registraron daños en el pavimento.

El gerente de la ciudad Charlie Cabler, dio a conocer que se realiza el trabajo en aquellas áreas donde visiblemente se aprecia el daño, luego de que se llevaran a cabo la evaluación de las arterias.

Comento que este tipo de acciones se realizan de manera permanente, sin embargo se han adelantaron los trabajos en algunos sectores donde era deficiente el encarpetado.

Menciono que los recursos destinados a este mantenimiento se encuentran dentro de los presupuestos establecidos por parte de la ciudad para dar solución a este tipo de demandas de infraestructura en la ciudad.

Indico que la problemática no es severa, pero no se puede dejar de solucionar los pequeños deterioros que se registraron, reconociendo que de no reparar los pequeños daños, ello pueda originar mayores gastos a futuro.