Manifestantes saquean gasolinera y tienda en Chiapas

Fuentes locales indicaron que los inconformes también saquearon una tienda de autoservicio.



Los manifestantes realizaron pintas a comercios, en las que escribieron consignas contra el Gobierno federal, según los reportes.



Además, en el Municipio de Huehuetán, campesinos y policías se enfrentaron durante el desalojo de una manifestación contra el gasolinazo.



Al sitio, bloqueado por tercer día consecutivo, arribaron decenas de uniformados para liberar la carretera que comunica a la entidad con Guatemala.



Durante la gresca, los oficiales lanzaron gases lacrimógenos, mientras que los inconformes atacaron con palos y piedras.



Según el reporte, la policía permanece en el lugar, pues los manifestantes después del enfrentamiento se reorganizaron, y el bloqueo persiste.



Por tercer día consecutivo, en Chiapas se registran cierres, tomas de gasolineras y protestas por el incremento al precio de los combustibles.



Piden resguardo policial gasolineros en Chiapas



Ante los bloqueos y saqueos derivados del alza al precio de los combustibles, empresarios gasolineros de Chiapas pidieron al Gobierno estatal protección para sus estaciones de servicio.



En conferencia de prensa, Pedro Mier y Concha, líder de los gasolineros, dijo que su demanda es para garantizar la seguridad de la población, ya que durante los actos violentos puede ocurrir un accidente.

"Necesitamos orden. Necesitamos que los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, resguarden nuestras gasolineras, porque en el caso que exista una desgracia no somos responsables", expresó.



Si no se garantizan las medidas de seguridad para los negocios, advirtió, estos podrían cerrar.



Mier y Concha detalló que los bloqueos carreteros y la toma de inmuebles han generado desabasto en ciudades como Ocosingo, Comitán y Villaflores.



Además, el empresario lamentó que las protestas estén dirigidas a las estaciones de servicio cuando el sector empresarial no es el responsable del alza, puesto que los precios son designados por Pemex.



Debido a las condiciones económicas actuales, añadió, el precio de los combustibles seguirá a la alza.



"Liberación de precios no es sinónimo de que bajen los precios, hasta ahorita se están controlando los precios, esto se puede disparar", dijo.