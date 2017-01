Mando militar en la zona, toma protesta

Cd. Victoria, Tam./VMC.- El General Brigadier Erwin Rodolfo Solórzano Barragán fue designado por la Secretaría de la Defensa Nacional como nuevo mando militar en la zona y tomó protesta en las instalaciones del 77avo. Batallón de Infantería.

El evento que fue presidido por el Secretario General de Gobierno, César Verastégui Ostos, el Procurador de Justicia, Irving Barrios Mojica, el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro y el Alcalde, Oscar Almaraz Smer.

En entrevista con los medios, Solórzano Barragán señaló que entre sus objetivos está el devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.

“La necesidad es devolverle a la ciudadanía la confianza que tiene en sus autoridades, devolverle esa tranquilidad de que puede volver a la calle, que no va hacer atacado, que no va ser extorsionado, que no lo van a robar, que no lo van a bajar del carro”.

Y añadió: “No pretendemos suplir a ninguna de las autoridades que tienen esta responsabilidad, no los suplimos, los apoyamos, coadyuvamos con esa seguridad, no pretendemos interferir en medios, en líneas que no son de nuestra responsabilidad pero si las apoyamos a las autoridades de seguridad pública en esta labor”.