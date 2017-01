Manda 'Tuca' mensaje a jugadores que fingen faltas

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres , exigió a los jugadores que ya no busquen engañar a los árbitros para tener un futbol mexicano más honesto.



"Que los jugadores se dejen de mariconadas, de que ya no alcanzan la pelota y se tiran, cualquier cosa y se tiran", dijo Ferretti en conferencia.



"No estar buscando ser ladino, artero, nosotros tenemos que mejorar y apoyar no al árbitro, al futbol, en no querer engañar a los árbitros, tenemos que ser más honestos".



"Tuca" aconsejó bajar el número de tarjetas amarillas para causar una suspensión que actualmente es de cinco.



"Hoy los árbitros ganan 10 veces más que hace 20 años pero las reglas son las mismas, si queremos un mejor futbol tenemos que erradicar esta vaca lechera y les damos a todos los jugadores para hacer sus artimañas para impedir un mejor futbol, pero no entienden, no quieren.



"Si engañas al árbitro y te amonesta que carambas te importa, tú todavía tienes cuatro, te valen madres, no se cuál es la razón para esperar cinco tarjetas".



Criticó a la Federación Mexicana de Futbol por el dinero que recibe por los amonestados cada jornada.



"Yo entendía hace 20 años que la cantidad de dinero que ingresaba a la Federación era para muchas veces ayudar a la formación de árbitros, hoy la Federación tiene una cantidad de dinero impresionante".