Mancera reitera que no bajará su sueldo

Cd. de México

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , reiteró que no bajará su sueldo, como lo han anunciado otros gobernadores, como parte de una medida de austeridad ante el incremento en el precio de la gasolina.

Luego de firmar un convenio de colaboración con el estado de Guanajuato, para compartir el software que utiliza en la verificación vehicular, el mandatario insistió en su propuesta: Que se homologuen los sueldos, en particular, los del Gobierno Federal con los del Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo gano 70 mil pesos, entonces, de ahí ya lo dije, porque nos están preguntando si vamos a hacer lo que había hecho el Gobierno Federal. Pues les digo que a lo mejor podemos empezar por eso, por homologar esos sueldos”, dijo.

Hasta el momento los gobernadores que han anunciado reducciones en su sueldo son: Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, en un 20%; Miguel Márquez Márquez de Guanajuato, 16%; Alejandro Tello Cristerna de Zacatecas, 20%; Claudia Pavlovich Arellano de Sonora, 10% y Alejandro Moreno de Campeche, aunque este último no precisó montos. La tarde de este jueves 12 de enero se sumó a la medida el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien informó reducirá sus ingresos en un 10%.

En entrevista en el estado de Guanajuato, Miguel Ángel Mancera señaló que desde su administración lo que se ha anunciado son una serie de medidas para generar ahorros al interior de la administración.

“Nosotros lo que anunciamos son algunas medidas también. El día de ayer hicimos una restricción de no circula para los vehículos de Gobierno, 1500 vehículos y también, bajamos 20% el servicio celular, hicimos una restricción de dotación de 20% de gasolina a los vehículos de los servidores públicos. Entonces son algunas de las medidas. Todavía no hemos terminado estamos trabajando en las de la próxima semana, yo espero que ya no haya necesidad de alargarlo más y que no castigue más a la ciudadanía con este tema de la gasolina”, agregó.