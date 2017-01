Mañana Trump ordenará el muro

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente Donald Trump confirmó, vía Twitter, que construirá el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



"Mañana se planificará un gran día en temas de seguridad nacional. Entre muchas otras cosas, vamos a construir el muro !", dijo a través de la red social.



Trump también comenzará a implementar planes para restringir la entrada de refugiados a EU.



En una de sus promesas de campaña, Trump habló de reforzar las políticas de inmigración de EU, incluyendo reforzar la seguridad fronteriza.



También pidió la suspensión del ingreso a los EU de personas de países musulmanes, pero más tarde cambió de enfoque al decir que se tendrán que llevar a cabo investigaciones extremas de aquellos que vienen de países con vínculos terroristas.



Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!