Maltratan guardias a una mujer en un bar (VIDEO)

Monterrey, México (21 enero 2017).- Sin alguna denuncia presentada ante un Ministerio Público por parte de una joven o personal del antro The City, la Procuraduría inició una investigación por las agresiones que ocurrieron en el Centrito Valle.

Una fuente indicó que una Fiscalía abrió la carpeta de investigación derivada de las notas periodísticas por los video s que se hicieron virales.



La mujer que se quejó del maltrato aparece en un video cuando un guardia la sacó a la calle, mientras que en otras imágenes se observa que la joven agredió a golpes a dos guardias de bar .



"Se están realizando las diligencias correspondientes", indicó escuetamente la fuente al ser cuestionada sobre los avances de la indagación.



En redes sociales el domingo trascendió el video donde la afectada es tratada con violencia, lo que motivó su denuncia pública contra los guardias del antro The City.



El maltrato hacia ella, afirmó en un mensaje, fue después de que pidió ayuda porque estaba siendo acosada por personal de relaciones públicas del negocio.



Al día siguiente mediante su página de Facebook, el antro negó la agresión hacia la joven y publicó un video en que se grabó lo que sucedió afuera del negocio.



Se observa que la joven después de ser acompañada hasta el exterior, sin más, es la primera en golpear con un puño a la cara de un guardia y al ser arrojada a la calle, ella de nuevo reacciona violentamente contra otro empleado, para ser finalmente entregada a la Policía.



The City no difundió lo que sucedió adentro del negocio y en un comunicado expresaron que ellos nunca han promovido la violencia.