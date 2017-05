Magistrada federal cancela juicio a Elba Esther Gordillo por fraude

Graciela Santés Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, dictó la libertad en favor de la ex lideresa sindical, al concluir que son insuficientes las evidencias presentadas por la PGR y la Secretaría de Hacienda para procesarla por el delito de defraudación fiscal, cometido en el 2008.

De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, la magistrada consideró que en los documentos presentados por las autoridades no se constataron los ingresos que ella obtuvo en dicho año fiscal, el cual es uno de los requisitos para acreditar el ilícito.



La resolución fue emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada el pasado jueves por el Quinto Tribunal Colegiado Penal de esta capital, en el amparo en revisión 215/2015, que concluye que no existe certeza en los dictámenes contables de las autoridades.



Santés Magaña remitió su resolución a Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, quien anoche acordó archivar la causa penal de la maestra.



En noviembre pasado, Gordillo logró que un tribunal colegiado cancelara otro proceso por una defraudación fiscal de 4 millones 394 mil 682 pesos, correspondiente al año de 2009, al estimar que no se acreditó un procedimiento de comprobación por parte de Hacienda, previo a la querella ante la PGR.



A razón de lo anterior, ahora la maestra ya sólo está privada de su libertad por uno de los tres procesos originalmente iniciados, el de delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos instruido por el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales.



La ex dirigente magisterial fue detenida el 26 de febrero de 2013 en Toluca y fue internada en la Torre Médica del Penal Femenil de Tepepan, donde permaneció hasta el 18 de noviembre de 2015.



A la fecha, se encuentra internada en el Hospital María José Roma de la Colonia Roma, en esta capital.