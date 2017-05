Maestros presentan evaluación para ocupar cargos

Un total de 178 maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participaron en el concurso de oposición para la promoción a categorías con funciones de Dirección, Supervisión y de Asesoría Técnica Pedagógica, que aplicó el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente en esta frontera.



Jorge Acuña Tobías, Secretario de Organización II de la Sección 30 del SNTE, manifestó para esta convocatoria fueron 207 profesores programados, con el objetivo de ser evaluados para determinar si cuentan con los méritos necesarios para ocupar los cargos.

Destacó que 29 docentes no se presentaron a la evaluación, desconociendo las causas del por qué no asistieron, pero subrayó que el que no hayan acudido a realizar el examen no les afecta porque es sólo para concursar para subir de cargo.

Esta prueba fue aplicada a 174 docentes de nivel básico y medio superior en esta frontera, los resultados podrán consultarlos en el portal del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, para determinar si el siguiente ciclo escolar ocupan uno de los cargos solicitados.