Maestra y alumna heridas en colegio podrían ser dadas de alta

Monterrey, México.- Una alumna y su maestra , quienes recibieron disparos de arma de fuego en la cabeza al ser atacadas por otro alumno mientras se encontraban en un salón de clases del Colegio Americano del Noreste, podrían ser dadas de alta en los próximos días si continúan con su recuperación favorable.



Aldo Fasci, Vocero del Área de Seguridad del Estado, informó que la pequeña Ana de 15 años podría ser dada de alta en los próximos días, mientras que la maestra Ceci podría hacerlo en un periodo de tres semanas.



"La niña, la alumna , ya camina, habla, come, responde perfectamente bien, tiene excelente pronunciación, esta es una buena noticia", dijo.



"La alumna que va más rápido será dada de alta en unos días".



En tanto, la maestra Cecilia Cristina Solís, de 27 años, y que está internada en el Hospital Universitario podría salir en un lapso de dos a tres semanas.



"La maestra habrá que esperar unos 15 a 20 días cuando mucho, y él alumno si hay que esperar un poco más", destacó.



"Entiende órdenes, está consciente y atiende sus alimentos perfectamente bien, hay una disminución en la fuerza muscular del lado izquierdo, pero va a ser dada de alta para continuar su rehabilitación", informó.



"En estos momentos no", recalcó, "porque todavía está asistida por un aparato pero los médicos afirman que no va a tener problema para hablar bien y ya dependerá de la rehabilitación, la movilidad que tenga en su lado izquierdo".



Mientras que Luis, de 14 años, otro de los estudiantes, tardará más tiempo su recuperación.



"En el caso del alumno ya entiende órdenes verbales, empieza a movilizar sus extremidades, va evolucionando bien, va más lento, hay que esperar porque hay que recordar que él tuvo un derrame posterior a la intervención".



El ataque donde resultaron lesionados ocurrió el 18 de enero en el Colegio Americano del Noreste cuando otro de los alumnos les disparó por un motivo que aún se desconoce.



A casi un mes de que los tres estuvieran internados en diferentes hospitales, el Estado, informó que su recuperación es favorable e incluso ya alistan las posibles altas médicas sin precisar las fechas exactas.



Tras el ataque , otra menor identificada como Mariel, de 14 años, fue dada de alta en los días posteriores al ataque pues sus lesiones no fueron de gravedad.



Y, Federico, de 16 años, identificado como el agresor murió horas después del hecho al dispararse en la cabeza.



La lesión lo llevó a una muerte cerebral y sus órganos fueron donados en las siguientes horas.