Macabro hallazgo en vivienda de Laredo, Texas

El esqueleto de una mujer de más de 90 años, totalmente descarnada, adentro de un ataúd o rudimentaria caja de madera, así como el cadáver de su hijo de alrededor de 72 años, descubrió la policía a la medianoche del lunes, en fraccionamiento Cimarrón.



Bernardo Valdez, residente del sector desde 1986, así como otras vecinas con más de 30 años de vivir en esa cuadra 1 de la calle Ridgemore, entre Cimarrón y Hidden, llamaron a la policía a las 10:30 de la noche, porque el vecino del número 107, llamado Gabriel Martínez (qepd), tenían más de 10 días de no saber de él y las luces del frente y una recamara, en la parte trasera del domicilio, estaban encendidas, día y noche.



Valdez y las vecinas Tere, Graciela y tres damas más, dijeron que la madre del hombre se llamaba Socorro Martínez, a la que tenían por lo menos ocho años de no saber de ella.



Entraron los policías a la casa, casi totalmente cubierta de vegetación, con alta maleza en el frente, igual que en la parte trasera.



Y hallaron los cuerpos de ambos, con ellos salieron de la vivienda a las 12:00 de la noche del mismo lunes.



La mujer en una caja de madera o ataúd, que a decir por el vecino de a lado, tuvo que haberla construido el difunto varón, pues hace muchos años, él le escuchó serruchar, pero no le llamó la atención, ni supo qué hacía, porque, solo lo oía, no podía verle, ya que el señor Gabriel trabajaba desde adentro de su casa.



“Ella estaba en ese especie de ataúd, ya el cuerpo muy consumido, casi o en los puros huesos”, dijo Joe Baeza, vocero de Policía.



La policía no quiso decir en que parte de la vivienda los halló ni como estaban los cuerpos o en que colocación, ni condiciones, solo que el hombre no presentaba huellas de violencia y la mujer, casi era puro esqueleto, o lo era, solo cubierto por sus ropas.



El señor Valdez, habitante del número 109, así como Tere, Graciela, y otras vecinas y vecinos, dijeron a la prensa qué a la señora, no se veía desde hace más de una década, una de ellas dijo que tenía no menos de ocho años, que le perdió la vista.



No huellas de violencia declaró la policía, una camioneta Van, marca Dodge, color azul, estacionada en la cochera, en el patio se observaban desde las cas vecinas, un ramaje tupido, árboles pintados de verde, en su base.



LUCES ENCENDIDAS



“Tenía más de una semana la luz de enfrente encendida, lo mismo que la de la recamara, eso me llamó la atención porque al señor n lo veíamos desde hace semana y media, por lo menos, pero día y noche estaban encendidos los focos”, dijo el vecino de a lado, Bernardo Valdez.



Agregaron los vecinos, que Gabriel Martínez, hace mucho años trabajó para una empresa de cable visión, algunas vecinas dijeron que salían en la Van a comprar mandado, pero de eso están hablando que eso fue hace aproximadamente una década, luego ya no supieron de la señora Socorrito.



No eran comunicativos con los vecinos de la cuadra, en algunas ocasiones, cuando nos lo topábamos a él, y le preguntabamos por su mamá, el hombre decía que estaba bien, que estaba adentro de la casa y que no le gustaba salir.